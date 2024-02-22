【刑期上訴】咬脫趙家賢耳兼刀傷3人囚14年半　無業漢上訴指10年刑期已足夠

▲ 無業漢陳真在商場外持刀傷人，並咬甩時任東區區議員趙家賢的左耳。（資料圖片）

2019年11月3日有反修例示威者在太古城中心商場集結，無業漢陳真在商場外持刀刺傷3人，並咬甩時任區議員趙家賢的左耳，受審後被裁定3項蓄意傷人及1項普通襲擊罪成囚14年半。陳真今（22日）就刑期提出上訴。上訴一方指，蓄意傷人罪的刑罰過重，認為總刑期10年已足夠。上訴庭法官聽取陳詞後，將於半年內頒布判決。

上訴人陳真（53歲）經審訊後被裁定3項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成。控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，同日襲擊梁瑩瑩。

代表陳真的資深大律師余承章引述案例指，原審法官就涉事主趙家賢及溫浩倫的蓄意傷人罪判監7年屬過重，因判監7年多涉及有預謀和復仇式的案情，建議法庭就2項蓄意傷人罪改判5年至5年半，4罪大部分刑期應同期執行。

余另指，上訴人已向4名事主共賠償連訟費約500萬元，涉商業罪案的案例中被告作出賠償可獲減刑，但原審法官判刑時未有視賠償為求情理由。

▲ 上訴人陳真今由資深大律師余承章（右起）、大律師劉玉儀及容海恩代表。（陳曉欣攝）

上訴庭法官彭寶琴指，法庭須考慮控罪是否涉及不同受害人，每多1人受傷，罪責及刑責亦會加重。彭強調每宗案件案情均有別，法庭判刑時有不同考慮，對14年半刑期是否過重感疑惑。余表示，認為總刑期10年已足夠。

法官彭偉昌指，案發時社會嚴重失序，上訴人的行為更添嚴重性和罪責。若當時有其他人受刺激加入施襲，或有其他人持刀加入，則「風險大到不得了」。余質疑本案與社會氣氛無關，法官反駁指本案不是一般口角或「輸錢」引致傷人，直言看不到上訴人傷人如何與社會氣氛切割；法官另同意賠償可視為求情因素。

控方回應則指，蓄意傷人罪一般量刑基準為3至12年，原審法官以7年作量刑起點，並非明顯過重。控方指，上訴人被駁回定罪上訴後，才向趙及其餘3人作出賠償，質疑上訴人是否有真誠悔意。

法官聽畢雙方陳詞押後宣判，將於半年內頒下書面判詞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣