車天車地｜Mini 延續一甲子的經典　創新融合逐步實現電動化

▲ 早期的賽車運動成功塑造了Mini這個品牌,一直延續至千鿋年。

秉持「不相信奇迹的人不是現實主義者」信念,三劍客——Paddy Hopkirk、Timo Mäkinen 和 Rauno Aaltonen 分別在1964年、1965年和1967年駕駛英國小車Mini連續贏得了蒙地卡羅拉力賽的冠軍,書寫了賽車壇傳奇,整個60年代更累計多次勝利。技術和頂尖駕駛員的組合,成功顛覆了賽車界的格局,至今還在影響和改變着Mini這個品牌。

1959年誕生的經典Mini擁有34匹馬力,而第一輛Mini Cooper於1960年誕生且擁有55匹馬力。早在1961年,只有 3 米長的Mini Cooper就顛覆了高速駕駛者的世界。它使任何人都能以跑車和豪華轎車的高速行駛。經典Mini Cooper是為當時的拉力賽道度身定制的。由於當時一輛拉力賽Mini僅重650公斤,55匹馬力形成的馬力與重量比相當可觀。這種設計成為了著名賽車手感的起源。

最新影片推介:丘靜雯專訪

賽場上戰績彪炳

1962年5月,經典Mini首次進入了國際拉力賽事的得獎名單。在國際鬱金香拉力賽中,Pat Moss與其兄Stirling Moss(4次副世界冠軍和16次大獎賽冠軍)駕駛經典 Mini Cooper奪冠。

同年,英國汽車公司(BMC)簽下了兩位來自北歐森林的高手︰Timo Makinen和Rauno Aaltonen。盡管他們性格截然不同︰Makinen惜字如金,因其高速而被譽為「飛行芬蘭人」、Aaltonen 操 5 種語言,並以科學的細緻性追求賽車運動(這使他後來獲得了拉力賽教授的稱號),這兩位芬蘭的冰上高手和技藝高超的左手煞車手,共同熱愛是強烈的加速感。

1963年,Rauno Aaltonen 在蒙地卡羅取得了他的首個組別冠軍。1964年1月,Patrick Hopkirk(Paddy)駕駛着Mini Cooper S 奪得蒙地卡羅拉力賽的總冠軍,這次勝利,除在故鄉受到了熱烈祝賀,他更獲英國政府的祝賀電報,披頭四則是第一批向他表示祝賀的人。「披頭四寄來了一張簽名卡,上面寫着︰「Now you‘re one of us, Paddy。(現在你是我們其中一員了)。 」Paddy Hopkirk 回憶說。 他一夜間成為了賽車運動英雄、第五位披頭士。

Paddy的奪冠標誌着Mini歷史上的一個轉折點。這證明了經典Mini不僅是一款令人着迷的城市車,在賽車運動中也是一款成功的車型。這種傳統和對賽車的熱情,今天仍然可以在我們的車型中感受到。賽車運動塑造了Mini,並且將永遠是我們DNA中的重要一部分。」Mini 品牌負責人Stefanie Wurst 表示。

▲ 這張特寫可以清晰看到路程卡,和已加長的控制鈕。

60代確立傳奇地位

1965年,Timo Makinen在蒙地卡羅拉力賽中獲勝。這年盡管天氣嚴寒有大量積雪,主辦方仍然安排了在阿爾卑斯山進行第二次夜間行程,Makinen和他的經典Mini Cooper並肩作戰,在最後階段的6個特別賽段當中贏了5個賽段,同時是整個賽程中,唯一一位沒有被扣分的參賽者。

1966年,經典Mini的駕駛員們取得了第1到第3名的成績,但是賽事組委會基於其車輛涉嫌不合規的照明技術,取消了所有三輛車的資格,當時連法國的拉力賽愛好者,都因這項取消資格的決定而感到尷尬,這反而造就了經典Mini的傳奇地位。從那時起,Aaltonen、Makinen和Hopkirk被譽以「三劍客」的稱號, 經典Mini的銷量也因此飈升。

1967年,Aaltonen獲得整體勝利。然而,這也標示經典Mini吒咤拉力賽事的年代即將結束︰1968年,由Vic Elford駕駛保時捷911贏得了比賽,而Aaltonen則以第 3 名保住了經典 Mini的榮譽。

傳統原則與全新車型

時間回到50年代末,Austin Healey和Ford Falcon是當時拉力賽的標準配備並主宰全場。在這個時候,Alec Issigonis代表英國汽車公司(BMC)推出了經典Mini,1959年首次亮相,其橫置引擎和前輪驅動至今仍適用於小型車輛。早期的賽車運動成功塑造了該品牌並延續至千鿋年——前輪驅動、橫置引擎、短車身懸垂、靈活操控和小巧空間中充足的乘客空間,這些基本特徵從經典 Mini 傳承到2001年的新款 Mini Clubman、Mini Convertible和Mini Countryman等款式。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

歷史上幾乎沒有其他車型能夠取得如此大的受歡迎程度,也沒有一款車型像Mini那樣變化多樣。駕駛Mini不僅僅是純粹的交通工具,而且也是自己風格的表達,這款汽車史上的經典已成為一款永恒、跨代、跨級的車型。

自從被寶馬集團收購以來,賽車運動和John Cooper的名字仍然在扮演重要角色。2011年和2012年,Mini以John Cooper WRC 車型參加了國際汽聯世界拉力錦標賽(WRC)的部分站比賽,延續了其賽車運動歷史。從2012年開始,Mini ALL4 Racing在2012年至2015年間連續贏得 4 次達卡拉力賽的勝利。

2023年5月的第二場24小時賽事中,Bulldog Racing車隊以Mini John Cooper Works 1to6 特別版在紐倫堡的24小時賽道上取得第二名;今年最新動向是Bulldog Racing車隊,將再次搭載Mini John Cooper Works賽車,在「綠地獄」(紐柏林北環賽道)中出賽。

電動車是汽車的未來發展趨勢,Mini John Cooper Works車型也正逐步實現電動化,將會是該品牌逾60年歷史上的新篇章。

記者:王茵芸