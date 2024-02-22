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【京官訪港】視察機場中央控制中心　夏寶龍：中央將繼續支持香港拓展航空網絡

政治 15:29 2024/02/22

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夏寶龍抵港後首站即先視察機場，李家超、中聯辦主任鄭雁雄等陪同。(港澳辦圖片)

中央港澳辦主任夏寶龍今起在港考察調研至下周三《財政預算案》發表之日。夏寶龍今日中午前乘坐飛機抵達香港，特首李家超、陳國基一同往機場迎接，中聯辦主任鄭雁雄亦在場。夏寶龍抵港後首站即先視察機場，李家超、中聯辦主任鄭雁雄等陪同，由機管局行政總裁林天福向夏寶龍介紹。夏寶龍指，在香港由治及興的新發展階段，中央將繼續支持香港拓展航空網絡，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。

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港澳辦發稿指，夏寶龍表示，香港國際機場是享譽全球的金字招牌。長期以來，香港充分發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，形成了國際航空樞紐地位。夏寶龍指出，此次來香港考察調研，是貫徹落實國家主席習近平去年12月聽取李家超述職時的重要講話精神，實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「和一國兩制」行穩緻遠。

政府新聞處發布影片，影片顯示，夏寶龍視察機場，由林天福向夏寶龍介紹，及到無人駕駛拖車離港行李控制站。從片所見，陪同他來港還包括港澳辦副主任王靈桂及王振民等。

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責任編輯：區綽彥

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