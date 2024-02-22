【上海安洵】考評局：沒接獲資料被盗或外泄報告　中大：無證據顯示19年有相關黑客活動

▲ 。考評局回覆指，局方資訊及網絡系統一直有效運作，無接獲資料被盗取或外泄的報告及訊息。（資料圖片）

中國網絡安全公司「上海安洵信息」有大量內部文件疑遭外洩，內容顯示該公司曾網路攻擊本地多家機構，包括香港考評局、中文大學、食環署及職工盟等，竊取機密。考評局回覆指，局方資訊及網絡系統一直有效運作，無接獲資料被盗取或外泄的報告及訊息。

考評局回覆本報查詢指，留意到網上流傳網絡攻擊涉及局方系統的報道，經檢視後，資訊及網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒有接獲有資料被盗取或外泄的報告及訊息。局方亦強調，一向十分重視資訊系統安全，故會持續採取多項措施加強資訊保安，並定期為員工提供相關培訓，以及與執法機構合作，進行恆常監察和舉辦演習等。

中文大學亦回覆本報指，一直關注校內資訊保安系統及網絡安全，但就有關2019年疑被黑客攻擊一事，大學未發現有證據顯示當時有相關黑客活動。中大強調，會繼續密切監察校內網絡情況，確保網絡運作正常，免受黑客威脅，若發現此類活動線索，會即時報告警方。

據報，有被指遭到網路攻擊的本地機構正了解事件，TOPick亦正向個人資料私隱專員公署查詢。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷