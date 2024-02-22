  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 16:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海安洵】考評局：系統一直有效運作　沒接獲資料被盗取或外泄報告

社會 15:17 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

。考評局回覆指，局方資訊及網絡系統一直有效運作，無接獲資料被盗取或外泄的報告及訊息。（資料圖片）

中國網絡安全公司「上海安洵信息」有大量內部文件疑遭外洩，內容顯示該公司曾網路攻擊本地多家機構，包括香港考評局、中文大學、食環署及職工盟等，竊取機密。考評局回覆指，局方資訊及網絡系統一直有效運作，無接獲資料被盗取或外泄的報告及訊息。

考評局回覆本報查詢指，留意到網上流傳網絡攻擊涉及局方系統的報道，經檢視後，資訊及網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒有接獲有資料被盗取或外泄的報告及訊息。局方亦強調，一向十分重視資訊系統安全，故會持續採取多項措施加強資訊保安，並定期為員工提供相關培訓，以及與執法機構合作，進行恆常監察和舉辦演習等。

中文大學亦回覆本報指，一直關注校內資訊保安系統及網絡安全，但未有證據顯示中大於2019年有相關黑客活動。中大強調，會繼續密切監察校內網絡情況，確保網絡運作正常，免受黑客威脅，若發現此類活動線索，會即時報告警方。

據報，有被指遭到網路攻擊的本地機構正了解事件，TOPick亦正向個人資料私隱專員公署查詢。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷

罪案 手機Apps 移動裝置 科技產品 社交平台 網絡保安 人工智能 職場文化 中文科 保安

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通