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【性侵罪成】涉邀女網友「玩貓」後性侵　33歲地盤工強姦罪成還押候判

社會 15:18 2024/02/22

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涉邀女網友「玩貓」後性侵，33歲地盤工強姦罪成還押候判。（資料圖片）

33歲地盤工人涉於2年前於網上認識18歲少女後，邀請對方到住所「玩貓」。少女於第2次應約時疑遭對方性侵，涉案男事後曾將500元給予少女，少女拒收及離開單位後報警。涉案男同日向少女發訊息稱「我對你有意思，今日忍唔住」。涉案男早前否認強姦罪，陪審團退庭商議後，今（22日）以大比數裁定罪成。暫委法官押後至3月28日判刑，其間索取被告背景及心理報告，以及事主創傷報告，被告還押候判。

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

被告陳俊君（現年33歲），報稱地盤工人，否認1項強姦罪，控罪指他於2022年1月21日在天水圍沙崗圍一單位內強姦X，案發時18歲。

控方早前開案詞指，被告於2022年1月10日，於網上認識X（現年20歲），同月16日透過通訊軟件Telegram與X聯絡，相約X於兩天後到其住所「玩貓」，當時沒有發生任何事情。

被告其後相約X於案發日到其住所「玩貓」，X應約，當被告洗澡後著X進入房間，親吻其臉及撫摸X後將她強姦，其間X曾表示「唔好」。控方指被告完事後抱著X入睡，X擬離開時，被告醒來及將500元「塞」給X，X拒絕接受，並於離開單位後報警稱遭強姦。

控方續指，被告於同日晚上透過Telegram私訊X，內容指「其實你對我有無感覺，今晚srooy（sorry），我對你有意思，今日忍唔住，真的srooy 」。同日晚上被告被捕，警誡下被告稱對方自願。

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記者：林育慧

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