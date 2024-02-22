【科大醫學院】葉玉如冀於本屆政府任期內成立科大醫學院　長遠每年招收150人

▲ 科大今日舉行傳媒春茗。（朱永倫攝）

科技大學去年底底公開表示正爭取建立本港第3間醫學院。科技大學校長葉玉如今日（22日）表示，校方正就籌建醫學院與政府溝通，科大非常希望在本屆政府任期內、即2027年中前成立科大醫學院，供持有不同大學學位人士報讀，每年收生由50人，再逐步提升至150人，但比早前向議員披露的200人為少。

科大今日舉行傳媒春茗，葉玉如在在介紹大學發展時未有主動提及科大醫學院籌建進展，在回應記者提問時透露，校方已計劃醫學院前瞻性藍圖，並成立籌備委員會及進行財務預算工作，同時跟不同持分者交流，包括跟外國一些醫學院探討合作可能性，包括希望跟國際知名大學合作。葉玉如說，具體時間仍需視乎進展，但表明校方目標非常希望醫學院能夠在現屆政府任內成立。

▲ 科大校長葉玉如表示，校方正就籌建醫學院與政府溝通，目標能在現屆政府任內成立。

收生方面，葉玉如稱，科大醫學院計劃招收已持有學士學位、修讀不同領域的大學畢業生，不限於生物方面，例如工程學系畢業生，只要學生有意願亦可報讀。她續指，校方計劃開校目標招收50名新生，其後逐步增加至每年150人，但比科大在4個月前邀請多名立法會議員到校了解醫學院藍圖時提及逐步發展成每年培養出200名醫科生的學校，收生目標略減50人。

此外，多間大學近日紛紛表態有意進駐「北都大學教育城」，葉玉如今日主動向傳媒介紹，已向政府表達計劃在北都建設科大「衛星校園」，發展跨學科教育、未來醫藥及未來創新科技3個範疇，認為將有助吸引人才和促進成果轉移等，亦可連貫清水灣校園及廣州校園，以及內地多間研究中心，進一步完善由南至北的「科大創新帶」。

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記者：馮琪雅