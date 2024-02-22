【搶人才】趙偉仁：需增加教職員人手　無意仿港大設部門「識朋友」

▲ 中大醫學院傳媒春茗。（王韻青攝）

中大醫學院新任院長趙偉仁出席傳媒春茗時表示，上任前研究過其他國際知名醫學院，教職員以五百、一千計，不過現時中大只有250人，認為需要再增加教職員人數。

他指，上任後計劃大力發展吸引人才為學生提供多條事業跑道，包括提供教學及研究的教授席及臨床專業顧問。

他表示，香港醫生可以選擇公私營機構，而要做大學教職員要「張張刀張張利」，從薪金及資源角度，醫生未必選擇做教職員，競爭力相對較少，看到需要加強醫生事業的「跑道」。

中大醫學院亦擬於「環球醫學領袖專修課程」、以及其他課程新增AI醫學課程內容，教授AI基本知識及臨床應用，正申請並期望下個學年可以開課，自己亦會親身「落場」教學。他透露，課程由首富李嘉誠資助，相信另一間醫學院亦會開設。

至於會否仿效港大增設專責部門「識朋友」。他表示，「每一個醫學院領袖已有好多朋友，已認識醫學院，未必需要於發展方向及策略上設專有部門」，並不擔心沒有相關部門難以認識朋友，會專注研究做好自己。

對於有聲音認為，耗資33億興建全亞洲最大臨床教學科研大樓，造價太貴。他表示，有新大樓才可增加醫學院能力，才能招攬知名及出色人材，認為是物超所值。中大醫學院表示，計劃增加醫學生學額400人，仍需待教資會審批。

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記者：陳展棋