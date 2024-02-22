  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 16:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】趙偉仁：需增加教職員人手　無意仿港大設部門「識朋友」

社會 15:24 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

中大醫學院傳媒春茗。（王韻青攝）

中大醫學院新任院長趙偉仁出席傳媒春茗時表示，上任前研究過其他國際知名醫學院，教職員以五百、一千計，不過現時中大只有250人，認為需要再增加教職員人數。

他指，上任後計劃大力發展吸引人才為學生提供多條事業跑道，包括提供教學及研究的教授席及臨床專業顧問。

他表示，香港醫生可以選擇公私營機構，而要做大學教職員要「張張刀張張利」，從薪金及資源角度，醫生未必選擇做教職員，競爭力相對較少，看到需要加強醫生事業的「跑道」。

中大醫學院亦擬於「環球醫學領袖專修課程」、以及其他課程新增AI醫學課程內容，教授AI基本知識及臨床應用，正申請並期望下個學年可以開課，自己亦會親身「落場」教學。他透露，課程由首富李嘉誠資助，相信另一間醫學院亦會開設。

至於會否仿效港大增設專責部門「識朋友」。他表示，「每一個醫學院領袖已有好多朋友，已認識醫學院，未必需要於發展方向及策略上設專有部門」，並不擔心沒有相關部門難以認識朋友，會專注研究做好自己。

對於有聲音認為，耗資33億興建全亞洲最大臨床教學科研大樓，造價太貴。他表示，有新大樓才可增加醫學院能力，才能招攬知名及出色人材，認為是物超所值。中大醫學院表示，計劃增加醫學生學額400人，仍需待教資會審批。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳展棋

相關文章

【旅遊發展】傳中央放寬內地人訪港限制　楊潤雄：有新消息會盡快公布
今日 14:04
【旅遊發展】傳中央放寬內地人訪港限制　楊潤雄：有新消息會盡快公布
【刑期上訴】咬脫趙家賢耳兼刀傷3人囚14年半　無業漢上訴指10年刑期已足夠
今日 14:08
【刑期上訴】咬脫趙家賢耳兼刀傷3人囚14年半　無業漢上訴指10年刑期已足夠
【經濟發展】中總會長蔡冠深：不能長期派消費券　冀向夏寶龍反映本港樓市股市情況
今日 14:39
【經濟發展】中總會長蔡冠深：不能長期派消費券　冀向夏寶龍反映本港樓市股市情況
【上海安洵】考評局：系統一直有效運作　沒接獲資料被盗取或外泄報告
今日 15:17
【上海安洵】考評局：系統一直有效運作　沒接獲資料被盗取或外泄報告
【性侵罪成】涉邀女網友「玩貓」後性侵　33歲地盤工強姦罪成還押候判
今日 15:18
【性侵罪成】涉邀女網友「玩貓」後性侵　33歲地盤工強姦罪成還押候判

你可能感興趣

【旅遊發展】傳中央放寬內地人訪港限制　楊潤雄：有新消息會盡快公布
今日 14:04
【旅遊發展】傳中央放寬內地人訪港限制　楊潤雄：有新消息會盡快公布
【刑期上訴】咬脫趙家賢耳兼刀傷3人囚14年半　無業漢上訴指10年刑期已足夠
今日 14:08
【刑期上訴】咬脫趙家賢耳兼刀傷3人囚14年半　無業漢上訴指10年刑期已足夠
【經濟發展】中總會長蔡冠深：不能長期派消費券　冀向夏寶龍反映本港樓市股市情況
今日 14:39
【經濟發展】中總會長蔡冠深：不能長期派消費券　冀向夏寶龍反映本港樓市股市情況
大學 公立醫院 醫生 李嘉誠 香港 國際集團 亞洲 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通