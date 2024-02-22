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美麗40路丨孫慧雪為ViuTV拍片招募輕熟女選美　網民選心目中「40路女神」【多圖】

娛樂 16:46 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

孫慧雪為ViuTV節目《美麗40路》拍片招募輕熟女參賽。

去年離巢TVB的靚媽孫慧雪（Snow），日前為ViuTV節目《美麗40路》拍片招募參賽者。據悉，這個節目是暫定，有可能之後改節目名，製作組將安排一系列拍攝、活動、訓練、遊戲、比賽予參賽者，同時邀請不同藝人及專業人士作嘉賓作引導。

據ViuTV於徵召帖文寫道：「40歲，依然可以充滿美麗、氣質、韻味，喺年齡嘅分水嶺，你想維持現狀抑或追夢？歲月不留人，你只需要識得欣賞你嘅人，輕熟女們，屬於你嘅機會來了」，同時更表明「歡迎35至50歲單身、已婚，甚至已成人母嘅女性參賽」，報名日期由即日起至3月8日。

回復自由身丨孫慧雪離巢TVB工作接不停　雪雪中門大開谷到盡做代言人【多圖】

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網民選「40路女神」

其實，ViuTV過往都曾舉辦不少另類選美真人騷，比如《美選D.n.A》、《造美人》、《最後一屆口罩小姐》、《肥美人》等，而余逸思、張沛樂、鄧月平、鄭伊琪、徐蒨寧、馮寶欣都曾分別參加過ViuTV選美真人騷。

而孫慧雪的《美麗40路》招募片推出後，網民有少反應，分別推選心目中「40路女神」，希望她們任嘉賓或評判，而網民覺得年齡35歲至50歲的「40路女神」心水之選如下：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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