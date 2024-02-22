  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基因傳承｜向女下屬捐精成功誕龍鳳胎 富豪馬斯克：聰明人應多生育

健康資訊 16:25 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

馬斯克以捐精的方式與女下屬齊利斯生下一對龍鳳胎。（網上圖片）

高智商應該積極傳承？美國富豪兼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）感情生活向來精彩，去年4月被爆與女下屬齊利斯（Shivon Zilis）在2021年生下一對龍鳳胎，一共與3名女子育有11個孩子。當時外界有不少猜測認為兩人是情侶，不過近日就有消息證實馬斯克其實是以捐精的方式讓女方人工受孕，而此舉則是源自於他「聰明人應多生育」的觀念。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！大腿筋硬難「劈腿」？1個簡單動作放鬆髖關節

綜合外媒報道，為馬斯克撰寫傳記的記者Walter Isaacson在書中披露其獨特家庭觀，而齊利斯身為他旗下的大腦晶片企業公司Neuralink的營運和特別項目總監，在這個觀點上扮演重要的角色。據報齊利斯原本考慮借精受孕，但之後在馬斯克的遊說下接受他成為捐精者。她透露：

他真的非常希望聰明人可以生孩子，所以鼓勵我這麼做。

齊利斯直言，在接受匿名人士捐贈或她本身十分敬重的馬斯克之間作出選擇，是很簡單的決定，而這個決定亦令馬斯克感到非常高興。

由於兩人並非情侶關係，馬斯克本身又與另外2名女子育有9個孩子，因此齊利斯在書中提到，自己原本預計對方只會扮演「類似教父的角色」，不過馬斯克一直積極地參與他們母子3人的生活。

點擊圖片放大
+7
+6

而他們決定共同撫養孩子的決定，除了源於馬斯克「希望聰明人能多繁衍後代」的思想，亦因為對方憂慮全球人口下降。馬斯克曾多次在社交平台表明阻止人口減少的重要，並指出高智慧的人更應傳宗接代，將人口增加形容為「文明傳續的關鍵」。

與前女友育3子女

馬斯克在自傳中透露，他與前女友、加拿大歌手Grimes共育有3名子女，分別為3歲的大兒子「X Æ A-12」，暱稱「X」，女兒「Exa Dark Sideræl Musk」，暱稱「Y」，以及秘密誕下的第3子「Techno Mechanicus」，暱稱為「Tau」。「Techno」意為電子音樂，「Mechanicus」的拉丁字源有「機械」的意思，而「Tau」則是希臘語中第19個字母。

大仔改跟母姓

除了與Grimes的3名子女外，馬斯克亦與第一任妻子Justine Wilson生下6名子女，但首名孩子夭折，另有一對雙胞胎及三胞胎。2022年4月，當時18歲的大兒子Xavier Alexander Musk向加州洛杉磯郡入稟申請，要求在法律上更改性別成為女性，同時改名為Vivian Jenna Wilson，改為從母姓。

Xavier在申請中透露，與父親馬斯克的關係不佳，「性別認同以及事實上，我再也不和我的生父住在一起、或希望在任何方式、形態或形式上有任何關係」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 生育 網絡熱話 人工受孕 馬斯克 美國

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通