基因傳承｜向女下屬捐精成功誕龍鳳胎 富豪馬斯克：聰明人應多生育

▲ 馬斯克以捐精的方式與女下屬齊利斯生下一對龍鳳胎。（網上圖片）

高智商應該積極傳承？美國富豪兼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）感情生活向來精彩，去年4月被爆與女下屬齊利斯（Shivon Zilis）在2021年生下一對龍鳳胎，一共與3名女子育有11個孩子。當時外界有不少猜測認為兩人是情侶，不過近日就有消息證實馬斯克其實是以捐精的方式讓女方人工受孕，而此舉則是源自於他「聰明人應多生育」的觀念。

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綜合外媒報道，為馬斯克撰寫傳記的記者Walter Isaacson在書中披露其獨特家庭觀，而齊利斯身為他旗下的大腦晶片企業公司Neuralink的營運和特別項目總監，在這個觀點上扮演重要的角色。據報齊利斯原本考慮借精受孕，但之後在馬斯克的遊說下接受他成為捐精者。她透露：

他真的非常希望聰明人可以生孩子，所以鼓勵我這麼做。

齊利斯直言，在接受匿名人士捐贈或她本身十分敬重的馬斯克之間作出選擇，是很簡單的決定，而這個決定亦令馬斯克感到非常高興。

由於兩人並非情侶關係，馬斯克本身又與另外2名女子育有9個孩子，因此齊利斯在書中提到，自己原本預計對方只會扮演「類似教父的角色」，不過馬斯克一直積極地參與他們母子3人的生活。

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而他們決定共同撫養孩子的決定，除了源於馬斯克「希望聰明人能多繁衍後代」的思想，亦因為對方憂慮全球人口下降。馬斯克曾多次在社交平台表明阻止人口減少的重要，並指出高智慧的人更應傳宗接代，將人口增加形容為「文明傳續的關鍵」。

與前女友育3子女

馬斯克在自傳中透露，他與前女友、加拿大歌手Grimes共育有3名子女，分別為3歲的大兒子「X Æ A-12」，暱稱「X」，女兒「Exa Dark Sideræl Musk」，暱稱「Y」，以及秘密誕下的第3子「Techno Mechanicus」，暱稱為「Tau」。「Techno」意為電子音樂，「Mechanicus」的拉丁字源有「機械」的意思，而「Tau」則是希臘語中第19個字母。

大仔改跟母姓

除了與Grimes的3名子女外，馬斯克亦與第一任妻子Justine Wilson生下6名子女，但首名孩子夭折，另有一對雙胞胎及三胞胎。2022年4月，當時18歲的大兒子Xavier Alexander Musk向加州洛杉磯郡入稟申請，要求在法律上更改性別成為女性，同時改名為Vivian Jenna Wilson，改為從母姓。

Xavier在申請中透露，與父親馬斯克的關係不佳，「性別認同以及事實上，我再也不和我的生父住在一起、或希望在任何方式、形態或形式上有任何關係」。

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責任編輯：羅嘉欣