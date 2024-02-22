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家人共聚︱你最想和誰一起吃晚飯調查？ 8至13歲孩子的選擇令父母心生有愧

育兒資訊 16:05 2024/02/22

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《最初的晚餐》劇照。

如果任由你選擇一個你想要和他共晉晚餐的人，你會挑誰？有人馬上說「劉德華」「BlackPink的Liza」……還有更多更多。

一個澳洲網站進行一個真人show式的調查。請來十數對年齡約35至45歲的夫婦，讓他們在鏡頭前挑選，不管是否在世的人物，只要是心儀共晉晚餐的特別嘉賓。外國人的偶像跟我們不一樣，男人揀性感女神，如：Kim Kardashian、Kylie Minogue、Marilyn Monroe等；女人專挑浪漫男性偶像、歌星、明星或政治領袖，如：Justin Bieber、Bob Hawke、Paul Hogan等。夫妻互相調侃，取笑對方所選的人物。

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之後，換成這些夫婦的孩子們出鏡，父母被安排在另一個房間，在電視熒幕前聆聽孩子們對同一個問題的選擇。孩子年齡大約在8至13歲之間，單純地回答這個問題，竟然都毫無懸念地選擇「父母」或者「家人」。父母親聽到這樣的答案，窩心、流淚之餘，也心生有愧。因為年齡還小，孩子們的世界，父母就是最重要的人物，且對他們來說，吃飯是一件快樂自在而不造作的事，即使有偶像，也未必想跟他們一起吃飯。

這個節目片段，深深喚醒了不少人。部分成年人已經將晚飯變成一個酬酢項目，商業性的或者朋友相聚，最後才會想到回家去和孩子們共晉晚餐。

然而，對孩子而言，晚餐不僅是填飽肚子這麼簡單，能夠跟父母聊天，抒發所見所聞，感受父母的關注和愛，才是一家人一起吃飯的真正意義。

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撰文 : 顧紀筠

家庭教育 晚餐

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