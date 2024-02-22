橫衝直撞︱年輕橫衝直撞懶理跌得頭破血流 智者：年紀大了領悟長輩勸說「慢慢行」意思

年輕的日子，總愛橫衝直撞，懶理跌得頭破血流，仍然愛衝呀衝！長輩好心勸說：「慢慢行，唔好咁心急。」「我是怕落後於人。」我回答。年紀大了，想衝鋒陷陣也有心無力，惟有放慢腳步，開始明白當年長輩要我「慢慢行」的意思。橫衝直撞的後果，經常走歪路、走錯路、走冤枉路，人家是不勞而獲，我是勞而不獲！

今天，信步閒庭，天大事情也不急於一時，慢慢行，欣賞沿途的鳥語花香，又或者接受撲面而來的風吹雨打。改變，除了長輩的提醒（其實我當耳邊風），更多是自己的覺悟。橫衝直撞，偶然間會比旁人搶先一步到達終點，但卻毫不享受，又或者不懂享受過程。

音樂劇《我們的青春日誌》其中一首歌《可惜青春回不去》，有四句歌詞，深得我心：「以前我覺得，結果比過程深刻，清醒了才知道，那其實是迷失。」這四句歌詞就像在嘲諷我，當年像盲頭烏蠅一樣，只求達到目的。不過，我為自己開解，誰沒有年輕過？誰沒有橫衝直撞直至頭破血流過？我不是唯一的一個，人必須有經過才會長大；當然仍然有人經歷了一大堆跌跌碰碰，依然閉着眼睛喊着：「衝呀！」

或許，每一個人的人生軌迹其實都是一樣，年輕時代，人人不顧一切向前衝，每一段路，不理走對了、走錯了，都有血有淚，然後，在適當的時間，又會叫你慢下腳步。每一段路，不理走對了、走錯了，都滿懷感恩之心，學懂接受成功和失敗。

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