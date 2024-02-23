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減肥大作戰｜41歲賈玲1年激減110磅　14天減肥餐單大公開

保健美顏 10:31 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

在接近尾聲時，穿著一襲黃色大波浪裙成功蛻變的賈玲登場。（圖自微博）

內地知名喜劇演員41歲賈玲，其執導並主演的第二部作品《熱辣滾燙》今年於大年初一在內地上映。她在電影中飾演一名拳手，為塑造角色，原本重達231磅的賈玲在1年内成功減去110磅，而最近網上也瘋傳出，疑似她在減肥過程中使用的14天減肥食譜，成為網民熱議的話題。

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電影《熱辣滾燙》票房成績驚人。近日還公開了賈玲為電影親自填詞的宣傳曲《一切都來得及》MV，MV中賈玲先以肥胖的形象現身，身後播放著自己減肥過程的點點滴滴，在接近尾聲時，穿著一襲黃色大波浪裙成功蛻變的賈玲登場，肥瘦版賈玲同台對唱，視覺呈現非常令人震撼！

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賈玲在過去一年減去110磅亦成為了網民熱議的話題，先前她曾透露減肥過程中只吃全麥麵包，「什麽都不加，最多加一些堅果」。早前她接受《魯豫有約》采訪時表示，營養師曾要求她一天只吃20g油、5g鹽，遵循「16+8」原則。而近日，網上也瘋傳出疑似她在減肥中使用的14天減肥食譜，强調她的減肥過程非常健康，若搭配運動平均每個月可瘦8至11磅。

以下為賈玲的14天減肥餐單：

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責任編輯：羅嘉欣

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