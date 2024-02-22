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媽媽日記︱子女返學媽媽感嘆忙過放假 調查指全職媽媽工作時長等於打2.5份工

育兒資訊 19:13 2024/02/22

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全職媽媽的工作時數相當於打工仔2.5倍工作時間。

踏入新學期，子女重返校園後，媽媽更辛勞。有媽媽在網上發帖指，自從開學後，很多家長都歡呼「神獸回籠」有私人時間，但她卻開學比假期凑仔更感壓力，生理時鐘要重新調教，要早起床煮早餐、送子女上學後再趕回公司上班，收工後不能再約朋友外出吃飯，要第一時間趕回家檢查子女功課，再哄子女入睡後才勉强有私人時間，引發不少媽媽共鳴。

事實上有調查發現，全職媽媽每星期平均工作時間超過98小時，相當於打2.5份全職工作。美國公司Welch’s 早前追蹤了2,000名育有5至12歲孩子的全職媽媽每天時間表，結果發現全職媽媽通常從早上6時23分左右開始照顧家庭，平均忙碌到晚上8時31分才結束工作休息，即平均工作時間長達14小時。以每星期平均工作時數計算，全職媽媽的工作時數相當於打工仔2.5倍工作時間。

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調查還訪進行了訪問，4成受訪媽媽認為全職媽媽從星期一工作到星期日，完全沒有休息時間，長時間照顧家庭令她們缺乏睡眠，她們需要飲用咖啡來提神。為了騰出私人時間輕鬆下，媽媽們會選擇將子女交給長輩照顧，或者安排子女玩玩具、觀看電視或玩ipad。

另外，有72%的受訪媽媽感到最大壓力是為家人準備膳食，因為家人的食物喜好不同，還要考慮到子女的營養問題。

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