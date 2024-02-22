【懲教署】去年新收納在囚人士按年增3成　還押人口創2000年以來新高

▲ 懲教署稱去年新收納入懲教院所人士按年增3成。

懲教署去年新收納入懲教院所的人士顯著增加，共有17,200多人次，按年上升3成。平均每日在囚人口亦由前年的7,600多人上升至去年的8,400多人，平均每日收容率由67%上升至75%。還押人口方面，去年平均每日達3,000多人，為2000年以來新高，較前年的2,600多人增加16%。

為減輕荔枝角收押所的壓力，署方已調撥赤柱監獄和東頭懲教所的部分收容額，以收押成年男性被還押的人士。署方今年中將展開原址局部重建荔枝角收押所的工程，將增加410個成年男性還押人士收容額。

至於去年因反修例示威相關罪行例如暴動、非法集結等，以及違反《香港國安法》而被收納入懲教院所的人士為950人，按年增加121人次，上升15%。而截止去年底，涉及上述罪行的在囚人口有776人，較前年年底上升49%。

懲教署署長黃國興表示，直至去年底共有713個紀律人員空缺，佔整體編制約1成，預計今年會招聘大約55名懲教主任及繼續全年招聘二級懲教助理。為了紓緩人手短缺的壓力，署方繼續推行退休後服務合約計劃，去年共聘請了249名退休人員。署方自去年起在入職及在職人員訓練課程加入國家安全、愛國主義教育等培訓元素，並安排懲教人員到內地學習及交流等。

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記者：蘇文軒