【京官訪港】夏寶龍赴政府總部和港官座談　陳國基：官員介紹香港各方面情況涵《基本法》23條

▲ 港澳辦主任夏寶龍到政府總部與港府官員會面。(馮漢柱攝)

中央港澳辦主任夏寶龍今起在港考察調研至下周三《財政預算案》發表之日，他先視察機場，下午抵特區政府總部和官員座談交流。政務司司長陳國基在座談後見記者表示，夏寶龍接見他們的時候，不同官員向夏寶龍介紹香港各方面情況，經濟民生地區治理方面和包括《基本法》23條解釋。陳國基指，夏寶龍對本屆政府工作非常認可，講了很多鼓勵性說話，叫他們團結一致努力，為香港市民做到最好。

▼ 點擊圖片放大 +2

陳國基表示，夏寶龍再次來港考察，政府表示熱烈歡迎，夏寶龍是次考察時間歷來最長，有七日，充分反映夏寶龍和中央對特區政府重視和支持。陳國基指，夏寶龍來到特區政府總部和官員座談交流，特首李家超率領全體主要官員和常任秘書長，出席座談交流會。他又說，夏寶龍未來幾日會與不同界別人士見面，聽取不同範疇的意見，加深他對香港的了解，反映出中央和夏寶龍對特區政府的重視，以及對市民的關心。

被問到座談會上有否談到擴大自由行來港的問題，陳國基回應指，對於中央對香港的優惠政策，特區政府一直與中央保持聯絡和討論，相關很快會在適當時候公布有關情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥