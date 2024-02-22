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立即戒煙︱燃燒煙草可釋放逾70種致癌物　吸煙者患肺癌機率高一般人10倍專家籲立即戒煙

都市病 19:04 2024/02/22

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燃燒煙草可釋放逾70種致癌物，吸煙者患肺癌機率高一般人10倍！專家籲立即戒煙。

吸煙危害健康，不想將來後悔，立即戒煙是最好的選擇。香港肝臟移植協康會服務肝臟移植病友超過20年，我們接觸的病友當中，不少在患癌前都有吸煙習慣，隨後才醒覺吸煙的禍害而決心戒煙。但是，少數病友戒煙後掉以輕心，再度吸煙，導致病情反覆，復康路上頓時又跌一跤。

吸煙對健康造成即時和長遠的影響，煙草在燃燒時會釋出含有多種有害物質的煙霧，包括焦油、尼古丁和一氧化碳等。這些煙霧含有7,000多種有害化學物質，如山埃和砒霜。當中超過70種物質更是致癌物，一旦進入身體，會即時破壞各個器官，嚴重損害健康。[註1]

當吸煙人士將有毒物質吸入肺部，會經過消化系統再由肝臟分解，將毒素排出體外。身體吸收得越多有毒物質，即等如加重肝臟的工作量，一旦負荷過重，肝臟健康就會受到影響。而眾所周知，吸煙是導致肺癌和慢性呼吸系統疾病等多種疾病的主要原因之一。要留意的是，吸煙者患肺癌的機會率相比非吸煙者高10倍，如果煙癮大的吸煙者，患肺癌的機會率更高達15至25倍。[註2]

不能不提的是，吸煙亦會增加病者的醫療開支和生活負擔，甚至增加社會整體經濟成本。增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施，能有效鼓勵吸煙人士戒煙。最近有控煙經濟學專家估算，香港若在即將公布的財政年度增加煙草稅75%或以上，有望將吸煙率減少0.7個百分點至8.8%，可挽回因吸煙而死亡的人數高達9,350人；因吸煙造成的社會成本減少近50億港元。

吸煙不但危害個人健康，二、三手煙亦影響非吸煙人士的健康。接受肝臟移植的病人身體非常虛弱，不少病友吸入二手煙或三手煙是無辜受害。吸煙病人聽醫生告誡吸煙的嚴重性，多會堅決戒煙，但二手煙及三手煙避無可避，則影響治療成效。最有效方法是從源頭著手，吸煙者為人為己，決心戒煙；政策方面，就以大幅增加煙草稅成為推動吸煙者戒煙的助力。長遠期望實現無煙香港的願景，市民大眾都可以享受清新健康的環境。

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撰文 : 葉永堂 香港肝臟移植協康會前會長

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