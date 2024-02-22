【科大醫學院】中大趙偉仁：歡迎競爭需設渠道減誤判　盼成為國際二十大醫學院

▲ 趙偉仁表示，歡迎醫學院之間良性競爭，需設渠道減少誤判。(王韻青攝)

科大計劃於今屆政府開展第三間醫學院。中大醫學院新任院長趙偉仁表示，有開展醫學院的討論，是因為於研究人員、醫生培訓、以及醫學提升，均需要更大力推動。他表示，不評論個別醫學院及大學的發展，需要思考很多問題，包括投入的資源、包括是否足夠教學人員、以及醫管局的支持。

他表示，香港目前有兩間優勢的醫學院，歡迎良性競爭，亦認為若要減少誤判，需要有溝通機制，「落場打波可以有競爭，但完左可以飲啤酒」。他表示，真正的競爭是國際醫學院，希望成為頭二十大醫學院，「我唔係睇緊香港，而係睇緊國際，呢個就係我既目標。」

他亦回應中大校政風波，指認為只是短暫風波，指醫學院及團隊運作沒有受影響。他亦表示， 中大獲捐助款額冠絕八大，從數據顯示社會人士仍然支持中大科研及創新計劃，希望向前看及繼往開來，未來可以有優良管治。

至於政府正開展23條立法諮詢。他指，機械人研究中心有美國、英國、以及瑞士的合作夥伴，其中美國夥伴更會於下半年來港參與跨國會議。他承認，到外國時有人會問香港是否有改變，他會多向國際解說香港的現況。

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記者：陳展棋