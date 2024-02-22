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【黎智英案】陳沛敏稱黎智英曾要求制定制裁名單　經討論後發現難以實行

社會 17:02 2024/02/22

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前《蘋果》副社長陳沛敏第10天作供。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（22日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供稱，陳供稱，黎曾於前美國總統特朗普下達行政命令後，要求她制定制裁名單，惟陳最終發現「好難喺新聞做到呢樣嘢」，於是只在新聞內講述行政命令對香港的影響。

案件今踏入第31天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第10天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

陳供稱，當前美國總統特朗普下達行政命令時，黎曾於2020年7月要求她制定名單，陳理解相關名單屬制裁名單，於是曾與同事討論，但最後發現「好難喺新聞做到呢樣嘢」，於是只在新聞內講述行政命令對香港的影響。

控方展示《蘋果》在2020年7月16日的頭版新聞，題為「『自由被剝奪　跟大陸無異』 特朗普撤港特殊地位」 。陳供稱，文章能成為頭版「同黎生重視依個新聞有關」，她與同事亦認為是重要新聞，陳另同意這篇新聞放於頭版位置「算係做大」。

控方再展示陳於2020年7月17日發送予前《蘋果》社長張劍虹的信息，當中陳紀錄了「今日飯盒會討論重點」，其中1個重點為「字眼可斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做」。

陳供稱，在《港區國安法》生效後，她與不少同事均對使用甚麼新聞題材或字眼是違法，或屬新聞自由的範圍有疑問。陳形容當時仍在摸索階段，但每天均要報道新聞，故提出討論，並得到上述結論，亦獲黎同意。

控方又展示黎被捕後，《蘋果》於2020年8月11日出版的頭版新聞，題為「200警搜壹傳媒　拘黎智英『蘋果一定撐落去』」。控方問及陳，「蘋果一定撐落去」是否黎的說法，陳供稱張亦有這樣說過。

控方指報道底部有題為「堅守崗位  撐到底！」的聲明，問及這是誰的主意，陳稱是她的主意。控方問及聲明是否陳的真心話，陳供稱「當時係，覺得守報館係好大件事」，又指當時有不少同業人士問及《蘋果》情況，所以認為要跟隨張上述說話，「表達一下我哋對呢件事嘅睇法」。

聆訊下周一（26日）續。

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記者：梁錦麟
 

罪案 一國兩制 制裁 港區國安法 國安法 黎智英 特朗普 壹傳媒 蘋果日報

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