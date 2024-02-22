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展覽速報｜黃偉文x傅珮嘉x周國賢藝術展覽　籲大眾關注情緒健康【內附地址】

娛樂 17:37 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

名填詞人黃偉文、唱作歌手傅珮嘉及周國賢的藝術展覽，在海港城藝術館舉行。

海港城美術館經常舉行展覽，2月尾至3月中將舉辦藝術展覽《The Asylum 3》，是此藝術企劃的最終章，以三首歌、十三幅畫，以藝術治療城市人的心靈。

著名填詞人黃偉文、唱作歌手傅珮嘉及周國賢於去年合作啟動藝術企劃《The Asylum 3》，以他們自身的體會，創作不同類型的藝術作品，自我療癒的同時令大家了解日趨普遍的情緒病。企劃由創作三部歌曲開始，繼而推出一系列畫作、再舉辦展覽及藝術工作坊與公眾互動，希望引起市民大眾關注情緒健康。在香港這個城市中建構一處「Asylum」，讓大家盡情抒發，一同體驗表達藝術治癒心靈的力量。

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以藝術治療心靈

早前，《The Asylum 3》的兩個展覽都得到大眾的熱烈好評。2024年，此藝術企劃將迎接最終章，將於2月尾至3月中在海港城美術館舉辦藝術展覽《The Asylum: in the asylum to set you free》，集合黃偉文、傅珮嘉及周國賢三人於企劃內的所有藝術作品，再加入傅珮嘉全新一組畫作《瞥 Glance》作結。引領大家步入幽幽的環境中，靜靜聽著三部曲：《恐慌症與疑病之病》、《幸福強迫症》及《快快樂樂病下去》，欣賞畫作，以藝術治療城市人的心靈。

是次展覽會推出全新會場限定商品，展品及商品所得收益於扣除行政經費後將捐贈與香港表達藝術治療服務中心，以支持其藝術活動。

INFO
黃偉文x傅珮嘉 x周國賢《The Asylum 3》展覽＠海港城
日期：2024年2月29日至3月17日
時間：上午11時至晚上10時
地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者：傅承嘉

文娛藝術 商場活動 周國賢 情緒病 治療 歌手 黃偉文 海港城 展覽

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