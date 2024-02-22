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爺孫戀丨李龍基為王青霞失眠　基哥帶《笠翁對韻》讓Chris平靜心情

娛樂 17:11 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

李龍基昨日探未婚妻王青霞時眼濕濕。（取自TVB娛樂新聞台）

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留，現時還柙於大欖懲教所待審。李龍基在昨日（2月21日）由內地返港後，即往大欖探望Chris，而且更表明待未婚妻出監後，即與她結婚。

在今日（2月22日），記掛住Chris的基哥再到大欖懲教所探女友，他帶日用品給Chris外，更攜明末清初文學家李漁創作的文集《笠翁對韻》給女方，基哥表示這可讓Chris心平和心情、化解冤屈。

爺孫戀｜李龍基探王青霞後發表愛的宣言　基哥向天發誓：佢無喺我身上搵過斗零

李龍基向天發誓會娶王青霞。

未通知Chris家人

基哥被傳媒問及現時心情時，他直言自己受很大打擊睡得不好，並表示會盡量每天也來探未婚妻，同時，他透露此事已交由律師跟進。

不過，他指不會因金友被扣留而推掉工作，因演出早在之前已簽約不能改期。至於Chris的家人是否得悉事件，基哥稱，要先得Chris的同意才再與女方家人聯絡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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