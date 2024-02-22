元宵2024｜8款湯圓卡路里大比拼　芝麻湯圓熱量=紫薯2倍

▲ 8款湯圓卡路里大比拼。

【元宵/湯圓/熱量/卡路里/兒童健康】本周六（24日）是元宵佳節，傳統上少不免會吃湯圓，不過湯圓熱量不容小覷。「安曼營養」註冊營養師Ariel近日比較8款常見口味湯圓及3款糖水底料的卡路里，另推介2個較健康的選擇，並拆解小朋友的建議進食分量。

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8款湯圓卡路里一覽

Ariel指出，一般傳統湯圓，如黑芝麻、花生口味等，餡料由堅果製成，本身便含有高油脂，加上添加了大量植物油，因此熱量相對較高，進食3粒便等於攝取一碗飯的熱量。

她列出8款常見湯圓的熱量，供大家參考：

湯圓 熱量 花生湯圓 71kcal 流心奶黃湯圓 63kcal 抹茶湯圓 61kcal 芝麻湯圓 57kcal 阿華田湯圓 53kcal 芋頭芝麻湯圓 24kcal 紫薯湯圓 24kcal 地瓜紅豆湯圓 23kcal

除了傳統湯圓，Ariel亦推介了2款較健康的湯圓選擇：

水晶湯圓

以木薯粉製成，因此升糖指數（GI）較低，熱量和糖分密度都較低，是比較健康的選擇

芋圓小丸子湯圓

外皮使用芋頭、蕃薯、紫薯等食材，纖維較高，脂肪較低，加上體積較小，可多吃幾粒

Ariel又表示，市面上不少新式口味的湯圓，例如紅豆、抹茶等等，通常脂肪含量較低，適合追求健康飲食的人士。

湯圓糖水底料選擇

另外，Ariel也比較了3款湯水底料的卡路里：

糖水底料 熱量 黑糖薑茶 145kcal 桂花酒釀 162kcal 紅豆沙 198kcal

她提到，市面上現成的黑糖薑茶磚通常熱量較高，可以達30克糖，相等於約6茶匙糖，她建議烹調時可以加入雪耳、紅棗和薑片等材料，以降低使用糖分比例，同時提升湯圓的口感。

小朋友進食貼士

至於小朋友進食湯圓的分量，Ariel建議控制在每次2至3粒，而3至4歲以下兒童應避免選擇小湯圓，因為湯圓都有一定黏度，容易噎住喉嚨。

內容獲「安曼營養」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊