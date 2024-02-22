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【性侵少年】14歲男生疑遭兄長男友人性侵　37歲無業男否認兩罪受審

社會 17:26 2024/02/22

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14歲男生疑遭兄長男友人性侵，案件今於高等法院開審。資料圖片

與同父異母的28歲兄同住的14歲男生，於2020年在寓所內涉遭兄長及其男友人性侵。現年37歲的男友人今（22日）於高等法院否認向16歲以下的兒童作出猥褻作為及與16歲以下的男子肛交2罪，已認罪的兄長將於本案任控方證人指證被告。控方指，被告於警誡下稱，他可能於吸毒後變得興奮，才與男生肛交。

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被告熊思昊（現年37歲），案發時無業，否認於2020年8月8日，在旺角一單位內向16歲以下的X作出猥褻行為，以及同日同地與16歲下的X肛交。

控方開案陳詞指，案發時14歲的X就讀中三，與同父異母的兄長居於涉案單位。案發前一晚，兄長帶了1名男友人即被告回家，當時有人吸毒。控方指，被告與X曾互相口交及與X肛交。被告被捕後承認可能因吸毒後變得興奮，繼而與X肛交。被告又稱X看起來很成熟，以為他17或18歲。

控辯雙方同意案情指，兄長已承認向16歲以下的兒童作出猥褻作為及肛交等共16項控罪候判。

聆訊明（23日）續。

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記者：陳曉欣

兒童健康 演員 罪案 網絡熱話 旺角

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