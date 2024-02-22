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婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過

家事百科 18:20 2024/02/22

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一名人妻哭訴與結婚廿年的丈夫相對無言。（《香港愛情故事》劇照）

所謂「百世修來同船渡，千世修來共枕眠」，難得成為夫妻，誰想輕易言棄？一名人妻在網上哭訴，與結婚廿載的丈夫關係出現裂縫，試盡一切辦法仍處於冰點，令她感到心、身俱彼，更出現離婚的念頭。這則帖文觸動不少過來人，引起過百個的留言討論。

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夫婦性格差異大

該名人妻在「親子王國」討論區發文，稱與丈夫已結婚20年，育有兩名孩子，丈夫年屆約60歲。人妻透露，自己性格開朗、健談，而丈夫的性格則較木獨及含蓄，她指兩人之間不存在第三者，而是長久相處產生問題。

她透露，結婚頭10年，兩人相處融合，不過在2003年，他們迎來重大轉變，丈夫當時被裁員，頓失經濟來源，但他沒有放棄，闖過創業的困難，人妻留守在其身邊全力支持，兩人攜手咬緊牙關一起走過，「頭10年我係欣賞佢嘅......嗰時相處好舒服」。

不過日子久了，人妻認為自己與丈夫的思想越行越遠，

求知慾低，不靈活變通，不求學新事物，不求變通，活在自己世界裡；我是相反，乜都想知想學，抱終生學習嘅態度處世，每天都覺得充滿挑戰同樂趣。

人妻更形容丈夫為沒有承擔的「同居者」，「感覺佢有事唔講，但係無論點問都問唔出原因」。她坦言，自己曾經對丈夫「大爆發」，但是對方也無動於衷。

人妻與結婚廿載的丈夫關係出現裂縫。（《香港愛情故事》劇照）

曾尋求婚姻輔導

為了維繫婚姻，人妻曾反思題問題的癥結，「反反覆覆嘅10年間，我不停搵原因，感覺係有咗細仔之後，慢慢變成咁」。兩人也曾向婚姻輔導專家尋求幫助，關係短暫好轉後便打回原形。

人妻重申，不介意面對人生高低、起伏，唯望與生命中最親的人可以有商有量，

相對無言下句係……唯有淚千行。我忍受唔到唔溝通，佢就講句說話都好似要擔泥咁辛苦。

她直言「唔想餘生都要這樣度過」，但又怕自己做「衰人」，

佢唔係一個壞人，肯工作養家，循規蹈矩，以乜之名（離婚）？

對於人妻的苦惱，網民各持不同的意見，有人認為要盡早「斬纜」，「估計你有做很多嘢改變狀況吧
那麼唯有放棄他，好好過自己日子，有些人改變不了，不要為他毀了自己」、「試下欣賞佢好處，或者當同住人唔期望咁多野，如果真係分歧太大，我都覺得放生自己好」。

有網民則認為是人妻無病呻吟，「我好怕果啲己之所欲施之於人嘅人，其實都結咗婚成20年，你估仲想日日好似拍拖咁咩，年紀大咗更加享受獨處時間，即係Me Time」，建議人妻多發掘興趣，未至於要離婚，「就咁樣相敬如賓其實都唔係太差」。

有人更引用梁朝偉及劉嘉玲的例子勸道，「一個內向、一個外向，兩個性格不同，如果劉嘉玲樣樣嘢都一定要偉仔一齊做，可能走不到現在，2個包容接納對方性格先做到」。

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責任編輯︰王明芳

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