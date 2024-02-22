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飛黃騰達劇透丨第11至15集劇情預告　C Ling和Billy期望不同差點鬧翻

娛樂 17:28 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

《飛黃騰達》

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）在ViuTV劇《飛黃騰達》飾演C Ling參加由股神Gordon（張達倫飾）主持的投資大賽。

《飛黃騰達》第10集講到Billy和歐陽 （陳安立飾）也改變心態，二人配合Alfred（吳啟洋飾）的形像工程，以專業投資人姿態應戰。

第11集（26/2）

新的回合，Gordon請3個投資經驗豐富的客戶合作，讓參賽者為他們投資。

各人選擇客戶的同時，要先通過奇怪的測試，讓客戶了解他們面對風險的態度，誰沒辦法達標，就會先被淘汰。

第12集（27/2）

3組參賽者投資前，要先跟客戶達成共識，取得交易鑰匙！

C Ling和組員一盤散沙，沒法猜透客戶的心意；歐陽嘗試投客戶所好，卻要面對酒池肉林的誘惑。各人如在死線前沒拿到鑰匙，將被淘汰出局。

第13集（28/2）

自從女友懷孕後，Billy（黎展峯飾）一邊比賽一邊忙於計劃將來。

Ming少（歐鎮灝飾）鼓起勇氣，製造一個個機會向C Ling表白。

Jayden（黃浚銘 飾）為了交易鑰匙，大膽地引誘客戶投資。

3人信心十足，卻忘了意外總是接踵而來... ...

第14集（29/2）

乘著科技股升勢，各人回報大升，Gordon忽然警告大市隨時逆轉，要參賽者提前跟客戶達成止蝕方案。

歐陽利用客戶貼士私下投資，原本大有斬獲，如今開始忐忑不安...

第15集（1/3）

大市忽然崩盤，眾人疑惑是黑天鵝出現還是狼來了，Jayden和Ming少各持己見。

C Ling和Billy期望不同，差點鬧翻。

歐陽更要鋌而走險，接受客戶神秘的任務。

在恐懼氣氛下，誰會犯下無可挽回的錯誤？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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