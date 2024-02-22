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賀歲片丨胡楓羅蘭黎彼得三大長老謝票派開運風車　宣布長者免費睇《飯戲攻心2》

娛樂 17:50 2024/02/22

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《飯戲攻心2》團隊陳詠燊、羅蘭、胡楓、黎彼得、胡子彤。（左起）

賀歲片《飯戲攻心2》票房已破3000萬元，在今日（2月22日）「飯團」長老胡楓（修哥）、羅蘭姐、黎彼得、堂細佬胡子彤以及導演陳詠燊（Sunny）現身觀塘到戲院與觀眾見面和謝票，而且更大玩有獎遊戲，送出開運風車以及簽名海報，並宣布長者免費睇《飯戲攻心2》。
 
率先登場的Sunny感謝大家支持《飯戲攻心2》：「希望大家喜歡、睇得開心、感動，最緊要有開心的新年氣氛，祝每一位身體健康。」

修哥則講到：「各位老友記好冇睇啊？這部戲是導演的誠意之作，開拍前經過深思熟慮，而家成績都非常之好，成為農曆新年期間賣座冠軍之作。」修哥更講到新年期間開心有仔女、孫、曾孫們來拜年，亦有派出大利是，大家都好開心。

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《飯戲攻心2》團隊謝票。

黎彼得讚張繼聰唱功
 
羅蘭姐同樣多謝導演以及各位觀眾的支持，說：「相信大家都有感受到這部戲的各種情感，會有感動亦會有心酸，全靠導演的一番心思。睇到粉絲話自己多次入場都好開心，自己有段時間成日睇早場，不過早前因疫情影響而減少，而家可以入戲院睇戲好開心。」

至於黎彼得搞笑講：「我都好耐冇拍戲，這部戲冇得頂，估唔到續集翻轉來做，在粵港澳湛、全世界都有好口碑。早前東莞朋友打俾我大讚部戲好睇，希望之後開續集，在此送個戲名俾導演，下集可以用《安樂茶飯》，大家都有得食安樂電影公司的茶飯。」

此外，提及在片中演唱經典金曲《Monica》的張繼聰時，此歌填詞者黎彼得即時大讚對方聰明兼IQ爆棚，好鍾意佢又唱得唔錯，笑指：「如果張國榮仲在生佢機會就較少，現在就巴閉，我俾89分佢，俾啲空間佢。」

《飯戲攻心2》團隊謝票。

解子彤演修哥兒子之謎
 
早前子彤曾提及不知自己為何在片中是修哥兒子，今日趁Sunny在場即拆解疑惑，導演解釋：「這家族相當神奇，子彤的年紀竟然是修哥的兒仔。唔知大家有冇留意到戲中對白，其實修哥係個不羈的浪子，當中有一句對白講道：『我早幾年做老襯』，所以修哥在戲中不同年紀都有老婆和女朋友，好厲害，所以有個咁細的仔好合理。」子彤：「希望之後再合作，瘋狂叫修哥做老竇，等緊佢封大利是。」
 
謝票過後，修哥、羅蘭姐、黎彼得、堂細佬胡子彤以及導演陳詠燊（Sunny）一齊「出巡」，去觀塘及新蒲崗「落區」向市民大派開運風車，市民紛紛從「飯團」三大長老手上接個風車，場面非常熱鬧。
 
活動期間同時宣布，由今日（2月22日）起凡於百老匯院線戲院票房購買《飯戲攻心2》正價戲票1張，同一場次帶同一位60歲或以上長者，該名長者即可獲同一場次《飯戲攻心2》免費戲票一張*。

《飯戲攻心2》團隊謝票。

*入場前請出示年齡証明文件
*詳情請向戲院查詢
*如有任何爭議，百老匯院線保留最終決定權
 
條款及細則
- 優惠只適用於正價場次，不適用早場，星期二票價及其他優惠場次。
- 不能與其他優惠同時使用。
- 是次優惠的長者定義為60歲或以上，入場時需出示長者証或其他年齡証明文件。
- 優惠只適用於戲院票房購票，網上購票恕不適用。
- 此優惠不適用於VIP 院、特典場及謝票場次。
- 優惠只限電影上映期間內適用。
- 如有任何爭議，安樂影片有限公司保留最終決定權。

撰文 : TOPick柴犬出動

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