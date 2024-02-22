【懲教署】鍾翰林涉違監管令離港　懲教署研修例禁離境　

▲ 懲教署署長黃國興。（中）

前「學生動員」召集人鍾翰林因違反《國安法》入獄，在完成服刑後需遵守一年監管令，惟他去年12月底表示已到達英國並申請政治庇護。懲教署署長黃國興透露，正研究限制受監管令人士的出入境安排。對於有懲教人員涉嫌殘害在囚人士，黃國興說感受「一定唔好」，部門內的操守委員會會加強前線培訓。

針對鍾翰林在監管令期間到英國尋求政治庇護，黃國興稱，現時接受監管令的更生人士，只需向懲教署作出通知便可離港，署方暫沒有權力限制他們出入境，正與相關部門研究優化。

壁屋懲教所有一名18歲羈留男子，涉嫌遭受木棍捅肛門造成永久傷害，一名二級懲教助理還押候審。黃國興說感受不好，「就好似患癌咁，其中一個細胞出事都會唔開心，亦要確保壞細胞唔會影響他人」。署方已安排首長級人員指導前線，操守委員會亦會加強人員誠信、品格及操守培訓。

就前「賢學思政」召集人王逸戰聲稱，院所內有勢力的囚犯、即獄中術語「B仔」受默許下欺凌他人，黃國興強調署方對所有在囚人士一視同仁，不會有任何人有特別待遇，懲教署重視紀律，十分重視人員的行為、操守及道德，如有違法會依法辦事，絕不姑息。

有指寄給還押人士的書籍含裸露被退回；亦有指署方剪走送入院所內的報章部分報道，黃國興重申署方有權限制送入院所來的書籍，以免影響在囚人士的更生，他舉例，如有強姦犯晚上觀看涉及裸露的書籍，令他不能靜心反思過錯，「如果想無限制咁睇書，就唔好犯法坐監。」另外，他又澄清有關報章及文章有派發予在囚人士。

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記者：蘇文軒