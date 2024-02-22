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扮大肚｜50歲婦「塞抌頭」扮大肚17次　騙93萬津貼事敗後男友即割席

休閒消費 18:47 2024/02/22

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50歲婦24年來「塞抌頭」扮大肚17次，騙取93萬懷孕和育兒津貼，以及產假。（網上圖片）

不少地方都有懷孕育兒津貼，以減輕夫妻們的經濟壓力，不過有人竟為了領取津貼而假扮「大肚」。意大利一名50歲婦人，24年來「懷孕」17次，領取逾11萬歐元（約93萬港元）的政府津貼，同時向公司申請產假休息。直至早前被揭發只是一場「大龍鳳」，多年來她以「肚塞抌頭」的方法扮大肚，事件曝光後，男友為求自保，立刻轉做污點證人指證她。

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據外國媒體報道，現年50歲的Barbara loele，在過往24年間聲稱共懷孕17次，當中流產12次，生下5名孩子，分別名為Benedetta、Angelica、Abramo、Letizia及Ismaele，最小的孩子剛在12月出生，不過從沒有人在外見過他們。

假扮懷孕17次 騙取11萬津貼

涉事婦人自2002年起，藉懷孕騙取11萬歐元的政府津貼，去年12月又以50歲高齡產婦的身份產子，望以同一技倆獲得津貼，但其實當局在過去9個月已一直監視她，最終證實她造假，並指控她過去17次懷孕亦屬詐騙。

50歲loele去年12月以同一技倆「塞抌頭扮大肚」騙取津貼後，終獲揭發。（網上圖片）

當地有報道指，loele「懷孕期間」除了以「肚塞抌頭」扮大肚，更會模仿孕婦的步行姿態，同時又憑羅馬一間診所發出的出生證明，以及其他偽造文件來欺騙津貼及公司產假。

女被告及其男友。（網上圖片）

男友為求減刑招認一切 

其55歲男友Davide Pizzinato對此事完全知情，他向警方供稱時表示，二人在2012年成為情侶後，已知她偽造假文件，騙取津貼，又指證女友，為求減刑。據報道指，目前loele已被判囚1年6個月。

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責任編輯：王明芳

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