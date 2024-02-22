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陳淑芬舉辦50周年紀念展+音樂會　唐鶴德借出張國榮珍藏展出

娛樂 17:49 2024/02/22

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《陳淑芬•星星相識50年》

「天星娛樂」總裁兼資深製作人陳淑芬自1973年加入「華星娛樂」，及後1993 年創辦「天星娛樂」，至今50年見證和推動香港整個演藝行業的進步。陳太透露正籌備《陳淑芬•星星相識50年》一連串活動，包括由3月21日至5月19日於澳門倫敦人4樓的敦煌宴會廳舉行的《陳淑芬•星星相識50年．紀念展》，屆時可免費入場參觀。

另於3月23日在倫敦人綜藝館舉行不作公開發售的《陳淑芬•星星相識50年．演唱會》。

資深製作人陳淑芬

她表示紀念展會有很多她在香港演藝行業的珍貴展品，並邀請了好朋友殿堂級美術指導張叔平，及攝影大師夏永康Wing Shya擔任策展人。「Leslie 張國榮在我的演藝生涯佔有一個很重要的位置，今次紀念展得到唐鶴德先生借出更多哥哥的珍藏品，我特別騰出一個比較大的空間去展示這批無價寶，單是哥哥的展品便有超過100件之多。」

紀念展中也會展出多年以來的工作成品，包括珍貴的照片和演出片段、80及90年代的黑膠唱片、《風雲音樂劇》的舞台服飾、歷年的演唱會海報，當中更有不少是珍藏簽名版、工作證、場刊及紀念冊等，所有展品共 800 多件。

歷年珍藏相片

至於《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》，門票將不作公開發售。「今年剛好是我的70歲生日，我合作過的許多藝人歌手好友都說想送我一份值得紀念的禮物。我會邀請過去50年星星相識的好朋友參與演出，這絕對是他們送給我最珍貴的禮物，我也希望和大家分享這份寶貴禮物。」

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