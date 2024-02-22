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婚後事丨陳自瑤飲酒壯膽拍激烈床戲　羅子溢認拍親熱戲 「經驗老手」

娛樂 18:28 2024/02/22

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藝人羅子溢﹑陳自瑤（Yoyo）、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇和王敏奕等今日（22日）現身電視城為下周一（26日）的新劇《婚後事》作宣傳，今次更是Yoyo首次擔正當女一的劇集。

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拍攝過程有壓力

作為擔正之作的拍檔為子溢，問到Yoyo會否感到較安心，二人一同接受TOPick訪問，Yoyo說：「我最初看劇本時已經知道這個角色相當難演，我一邊看一邊哭，因為劇本寫得很感動，亦有很多考演技的場口。」

她續指：「當時我真的感到很大壓力，我很怕自己做得不好，令大家失望，所以拍攝過程也十分緊張，不停問監製自己的表現，不過對手是他（子溢）真的會令我放鬆些，因為大家也是老朋友，反而如果一個全新沒有合作過的對手會更加擔心。」

陳自瑤在新劇《婚後事》首當女一。（越玲瓏 攝）

與Yoyo有默契  

今次乃是Yoyo與子溢相隔14年再度合作，子溢則說：「我也覺得幸好對手是Yoyo，因為做夫妻的戲份需要感情基礎，又不可說今日才認識，明天就要拍感情戲，有時又不知道對手的界線或者有甚麼需要避忌，但我與Yoyo認識了很多年，大家也很坦白對對方說任何事，做出來的感覺會較逼真，我們演戲也是想追求真實感。」

羅子溢與Yoyo是舊拍檔。（越玲瓏 攝）

盡力做好本份

問到首次擔正做女一，會否對收視感擔心，對此Yoyo直認有壓力：「由收劇本到拍攝的過程已經有壓力，現時我沒有拍攝時那麼大壓力，因為我覺得當時的我已經盡了所有能力做好，當然也希望觀眾喜歡，但其它事不是由我們所控制。」

飲酒壯膽  

提到今次劇集題材尺度大膽，與子溢又有多場親熱戲兼有大露背場口，二人會否感到尷尬？

Yoyo直言有感尷尬：「我拍了那麼多年劇集也是點到即止，今次很不一樣，整個過程很長，有時這個Take做得不好，又要再拍，所以大家也熟，但我們也沒有拍過那麼激烈的場口。除了子溢外，我與諾懿也有親熱戲，所以那時真的很緊張，有些過不了心理關口，非常緊張。」

Yoyo續說：「平時我不喝酒，但我拍攝這些（親熱）場口，不想自己太過清醒，加上有很多幕後人員望着，又沒有音樂，我會更加覺得尷尬，所以就喝了少少酒令自己放鬆壯膽。（有沒有清場？）沒有，我與他那一場也沒有怎樣清。」

子溢則笑言有清場：「只不過是她太投入。」Yoyo即說：「清極都好多人，不是得兩三個人。」

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令對手放心

子溢再補充：「已經不太多人，因為有燈光師和攝影師是很正常，最多人是圍住導演個Mon。（你拍親熱戲經驗豐富不會感尷尬）對，我覺得作為男演員拍這些場口最重要有風度和有禮貌，讓對手感到信任，所以事先我會對她說我的觸碰位置你一定會知道，或者我的肉緊程度有幾大，如果你不接受就告訴我，我們演的時候很自然，但所有事也已經有溝通。」

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記者：陳曉柔

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