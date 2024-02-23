藝術文化｜Chubby Hearts 登陸香港傳遞愛與驚喜　為市民帶來嶄新有趣Citywalk

▲ 「Chubby Hearts」進行快閃活動，在香港各處傳遞愛和創意驚喜。

由香港設計中心策展及呈獻的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」於2024年2月14至24日期間舉行，展出由世界知名的設計師及藝術家Anya Hindmarch構思的巨型紅心設計裝置，「Chubby Hearts」更進行快閃活動，在香港各處傳遞愛和創意驚喜。

根據Chubby Hearts Hong Kong策略研究伙伴——嘉柏市場策略研究有限公司（CAP Strategic Research Limited）統計，項目首三日參觀總人次超過20萬，其中遊客人數比例保持佔20%以上。

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本地文化企業「活現香港」(Walk in Hong Kong) 亦把握「Chubby Hearts Hong Kong」帶來的機遇，由2月19日至23日，一連五天推出「快閃追心團」，邀請不同界別的嘉賓參與，分別從速畫、攝影、電影、社區及建築角度，與參加者一同探索城市的互動，把文藝活動與地道文化互相結合，並透過深度交流，以嶄新視覺發掘城市魅力。

「快閃追心團」每日只辦一團，全程約1.5小時，費用全免。因應Chubby Hearts主辦方每日清晨才揭曉心心「快閃」地點，「活現香港」亦於同日上午9時30分在其社交平台揭曉當日行程，會分別有速畫、攝影、電影、社區及建築等主題及嘉賓分享，從不同角度探視香港的地區文化與特色。

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「活現香港」創辦人陳智遠表示：「大型活動能夠為旅客甚至本地市民帶來嶄新的體驗，我們期望透過舉辦特色快閃團，將文藝活動和地道文化互相結合，創造獨特及有趣的城市旅遊體驗，令參加者能夠更進一步感受到社區的文化氛圍與內涵。」

「快閃追心團」首團特別邀得城市寫生團隊「畫下嘢」擔任嘉賓，與20名參加者由深水埗福華街出發，沿途介紹區內特色建築與地道特色，行程以桂林街作結。

▲ 「快閃追心團」首團由深水埗福華街出發，數名小孩與紅心合照。

其成員張兆文(Alan)表示：「團隊定期在不同城市角落舉行城市素描活動，這次利用水筆、原子筆等工具快速描繪城市景觀。我們很高興與『活現香港』合作，讓更多參加者有機會以新視覺觀察、發掘城市魅力。」

其中一位參加者Rita稱，今次是她首次參與此類快閃體驗活動，認為紅心在社區出現，加上活動有速畫元素，感覺相當特別，認為是一種文化共融體驗。另一參加者、從事活動策劃的Hoey表示，本身喜愛繪畫，也較少到訪深水埗，覺得快閃團有一種「期間限定」的感覺，而行程中包含速寫部分，讓她可以嶄新方式體驗城市文化及探索深水埗的特色。

「Chubby Hearts」在2月22日到北角東岸公園主題區進行快閃，當日更有Baby Shark驚喜現身，吸引不少家長帶小朋友到場合影，包括藝人薛家燕亦攜孫子現身打卡，吸引不少市民圍觀合影。至於2月23日則快閃廟街，藝術與廟街傳統文化相互輝映，更加凸顯藝術氛圍。

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責任編輯︰陳珈希