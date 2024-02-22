【天氣預報】明日跌至最低18度　多雲有雨風勢增強

▲ 本港明日大致多雲，有一兩陣雨。（資料圖片）

今日（22日）下午6時，天文台錄得氣溫24度，相對濕度86％，未來幾日氣溫下降。天文台指，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區，位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒，則料晚間橫過珠江口一帶，本港明日（23日）大致多雲，有一兩陣雨，市區氣溫由初時約22度下降至最低約18度，新界再低兩三度，風勢逐漸增強；周日（25日）打鼓嶺最低僅14度。

▲ （天文台網頁截圖）

天文台稱，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區，位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒，同時正逐漸向南移動，下午該區氣溫已較昨日低5度或以上，料該冷鋒晚間橫過珠江口一帶。而一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來幾日影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降，雲量較多。

天文台預計，今晚和明日大致多雲，有一兩陣雨，初時沿岸有霧。明日稍涼，市區氣溫由初時約22度下降至最低約18度，新界再低兩三度，吹和緩東南風，晚間轉吹東至東北風，風勢逐漸增強。

隨後數日展望早上稍涼，周六風勢仍然較大，周日打鼓嶺最低僅14度。覆蓋廣東的雲帶會在下周初稍為轉薄，天色較為明朗，但季候風會在下周中期繼續影響華南。

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責任編輯：梁薾心