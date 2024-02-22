杜德偉演唱會丨Alex睽違30年台灣再開大型個唱　首度踏上小巨蛋舞台圓夢

▲ 杜德飛到台灣開記者會，宣布5月在台北小巨蛋開騷。

杜德偉（Alex）《Get Up起來》世界巡迴演唱會去年在新加坡、上海等內地城市巡演，反應熱烈。今天，Alex親身飛到台灣開記者會，宣布5月18日舉行巡唱台北站，他是次更是圓夢首度登上台北小巨蛋開騷。

Alex上一次在台灣舉行大型演唱會，已是超過30年，他直言跟歌迷一樣期待已久，而記招上他亦揭露開騷日期，背後蘊藏他跟去世父親的溫馨密碼。

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▲ 杜德飛到台灣開記者會，由曾寶儀任司儀。

Alex如願踏上小巨蛋

Alex記者會甫出場，經已非常感動，相隔30年終於能夠在台灣再開大型個唱，而其實今次的攻蛋計劃經已延期5年，並成為小巨蛋史上被疫情耽擱最久的演唱會，對於能如願踏上小巨蛋，Alex感恩的說：「我覺得人生真係好神奇 ，到咗我呢個年紀仲有第一次，這次攻蛋是一趟圓夢之旅！不只是圓了我的夢，同時也是回應了歌迷的期盼！」

記者會亦播出張震嶽和吳克群的祝賀短片，阿嶽更鬼馬說到 :「Alex無論音樂及整個外表狀態都保持超好，令人敬佩！我們相差12歲！大家就知道他整個人有多『金槍不倒』了吧！」

▲ 杜德飛到台灣宣傳演唱會。

盡得父親音樂天份

Alex愛子AJ亦驚喜拍片祝賀Daddy，而Alex讚囝囝唱歌有天份，有意開騷時來個父子合唱送給台灣樂迷，記招主持曾寶儀亦笑言見證Alex變做慈父，感性起來說一切都是學習他去世的父親，亦揭露今次開騷日子背後蘊藏的溫馨故事：「剛好5月18日是我爸爸的忌辰，我就覺得那麽巧，因為我爸爸其實他真的半個家在台灣，他有大段時間待在台灣，我覺得冥冥中有他在安排吧。」

除爸爸外，Alex坦言對台灣有相當多感情，自己絕大部份華語作品都在台灣製作，無論樂壇，抑或影視圈都有很多朋友，充滿著回憶，故此非常重視今次台北站演出：「我知道台灣歌迷有好多歌都想聽到，之前無唱過，好耐無唱過嘅歌都會有。同之前嘅巡唱站歌單有啲唔同。」

▲ 杜德飛到台灣宣傳演唱會。

兼任演唱會造型總監

Alex即時講出幾個打算演出的歌名，包括《把你藏起來》、《癡癡的等》、《獻上我的心》等經典作。Alex並補充：「希望今次開騷向歌迷彌補返我咁多年無返嚟台灣，同佢哋見面嘅時間，距離上一次台灣開騷喺1993年，仲記得當年米高積遜開騷場館，一星期後就到我，超過30年時間呀。」

他承諾會施展渾身解數表演，更會親自把關兼任演唱會造型總監，而踏入順耳之年的他更指現時一周三次運動努力操弗 ，將在台上展現他四十年如一日的唱跳實力。

▲ 杜德飛到台灣宣傳演唱會。

叮囑粉絲注意安全

除歌單外，Alex直言有另一煩惱，事源台北小巨蛋，現時禁止歌迷於觀眾席上站立跳舞，怕歌迷到時按捺不住：「我嘅演唱會叫『Get up』 ，所以跟條例確係有啲背道而馳嘅感覺 ，到時希望大家利用上半身跳舞 ，總之你個pat pat唔好離開張櫈，只係有手部動作都ok啩。」

疼粉的Alex亦叮囑粉絲睇騷要注意安全，若然到時忍不住站立跳舞而被罰款，Alex就笑言歌迷找主辦機構「找數」呀！

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