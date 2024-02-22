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【京官訪港】夏寶龍聽財金官員匯報　陳茂波：有討論政府財政

政治 19:06 2024/02/22

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夏寶龍到政府總部與港府官員會面後離開政府總部。(林宇翔攝)

中央港澳辦主任夏寶龍今起在港考察調研至下周三《財政預算案》發表之日，他先視察機場，下午抵特區政府總部和官員座談交流，及聽取財金官員匯報。財政司司長陳茂波表示，過去兩年疫情，財政出現赤字情況，和世界上主要經濟體一樣，特區政府一向審慎理財，因此訂了目標，達到收支平衡，但中間有一個過程，在匯報工作的時候，特區政府的經濟財政會討論，「大家對這方面非常放心」。

陳茂波和財政司副司長黃偉綸在與夏寶龍匯報後見記者。陳茂波指，在特首李家超領導下，與財政司副司長及六位局長，分別就金融、經濟、創科、土地房屋、運輸物流向夏寶龍報告工作，並就香港整體經濟狀況，以至方方面面發展，有交流討論。他指，夏寶龍掌握經濟民生情況，今日的討論聚焦如何更好發展經濟，夏寶龍鼓勵他們努力將工作做得更好，將香港在國家發展的獨特功能發展得更好。

夏寶龍向傳媒：大家好，拜年了

夏寶龍到政府總部與港府官員會面後離開政府總部。(林宇翔攝)

夏寶龍離開政府總部時，向傳媒表示「大家好，拜年了」。

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責任編輯：區綽彥

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