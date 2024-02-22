【旅遊博覽】旅遊博覽會今開幕設逾300個攤位　參展商指首日人流頗多料生意理想

▲ 旅遊業議會主席徐王美倫表示，只要有旅客或旅行團訪港，對業界來講就是商機。（朱永倫攝）

全港首個旅遊嘉年華「香港旅遊博覽2024」今日（22日）開幕，博覽今日起至周日（25日）一連四日於香港會議展覽中心舉行。博覽設有超過300個攤位，入場人士可獲抽獎券，有機會贏取免費主題樂園入場券及機票等。 有參展商表示，展覽首日人流頗多，對整體生意有信心。

博覽有超過300個攤位，包括本地遊、酒店及餐飲、高鐵、主題樂園、露營車及手信六大展區。博覽設有多個專屬展區，包括香港、日本、泰國及台灣地區等，亦特設香港穆斯林專區，通過本地特色遊及餐廳，讓公眾能夠親身體驗清真文化。同場亦設有露營車展區，介紹近年興起的營舍活動及車中泊的度假模式 。配合近年政府支持開放沙頭角旅遊 ，博覽亦會介紹沙頭角的景點及申請禁區紙等資訊。

參展商負責人梁小姐表示，博覽是疫情後首個大型旅遊展覽，不少旅遊業界同伴均有參展，對推動營業額有一定幫助。梁小姐認為，香港雖為大城市，但前往郊區亦很方便，期望發掘更多香港人都不認識的景點之餘，讓遊客體驗香港的特色。她指，今次「小試牛刀」參展，今日雖然是平日，但人流頗多，對之後幾天的生意有信心。梁小姐又透露，展覽首日已經有不少市民訂購套票，以海外一日遊套票、車票及主題樂園門票為主，當中日本佔多數。

麥生麥太透過屋苑的宣傳單張得知是次展覽，主要希望參考旅行團的資訊。麥生麥太已退休，因此對時間沒有太大要求，遇上合適的便會參加，笑指「隨時行得」，暫時會考慮新疆、歐洲和郵輪旅行團，預計每人花費兩萬元。他們又認為，多舉辦此類展覽是好事，方面市民獲得旅遊資訊。

徐王美倫：業界期望旅客有「一程多站」體驗

旅遊業議會主席徐王美倫表示，只要有旅客或旅行團訪港，對業界來講就是商機。她又指，由於交通便利，期望旅客有「一程多站」的體驗，業界將與11個灣區城市對接，遊客乘搭長途飛機到港後，自然會多逗留幾日。 被問到最近很多內地客傾向不在港過夜、並在港「窮遊」，擴大自由行會否只是「旺丁不旺財」，徐王美倫表示，如果沒有「人氣」，就更加不會有「財氣」，相信擴大自由行有助增加旅遊業的商機。

展覽由上午11時至晚上7時開放，每日首800名入場人士可獲贈價值68元的4日數據漫遊通行證，入場人士均可獲得一張抽獎券，有機會贏取免費主題樂園入場券、上海或台灣的商務艙來回機票等。

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記者：吳穎嵛