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金像獎2024丨林保怡謙稱「入圍當贏咗」　透露當晚帶「神秘嘉賓」出席頒獎禮

娛樂 19:00 2024/02/22

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憑《白日之下》入圍金像獎爭影帝的林保怡接受薛家燕訪問。

憑電影《白日之下》入圍應屆金像獎「最佳男主角」提名的林保怡，今日（22日）現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒及黃思敏主持《開心大派對》節目錄音訪問。保怡大談獲提名感受，笑言「入圍當贏咗」，更率先爆「得獎感言」：「最緊要多謝一個人……！」

入行37年的林保怡對於自己首次獲得金像獎「入場券」，直言：「係開心嘅，提名已經係好好獎勵，好滿足！」身邊不少親朋好友更比他開心，保怡坦言是第一次感受到這種喜悅，並多謝廣大網民支持，還揚言當晚會帶同一位「神秘嘉賓」出席。至於人選是誰，他則大賣關子，着粉絲們拭目以待。

金像奬2024丨林保怡首度入圍爭影帝　親自回應獲提名感受：劏雞還神

（左起）范振鋒、薛家燕、林保怡、黃思敏。

多謝老闆古天樂

雖然成為奪獎大熱人選，但林保怡謙稱對結果抱着平常心，又大讚其他3位入圍演員相當有實力，未到最後一刻仍未知鹿死誰手。

對於有否準備好「得獎感言」，他笑言自己不會棟篤笑，倘若有人訪問他，會先問對方是要訪問林保怡？還是電影中的性侵「院長」？不過他表示若真的勇奪最佳男主角，除導演和監製外，最重要多謝一個人，就是老闆古天樂。

家燕姐打類固醇開聲

而家燕姐開心恭喜林保怡獲提名並預祝成為影帝，得知保怡入圍，她立即WhatsApp對方，沒想到他不足1分鐘馬上回覆。

對於林保怡的演技，家燕姐坦言無庸置疑，更指對方戲裏戲外簡直就是兩個人，平日做回自己，但只要一投入角色可即時變臉，隨時「院長上身」。

而家燕姐工作接踵而來，新春期間突然「聲沙」，令她擔心不已，由於要到澳門舉行演唱會，演出前只好注射類固醇開聲，幸而令演唱會順利完成，她承諾會保重身體，待工作完成後，聽從女兒叮囑，好好休息兩天再衝刺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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