【旅遊發展】楊潤雄︰續就增訪客免稅額等與內地部委商討　促各行各業正視服務態度

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

港府大力推動「盛事經濟」，立法會今日舉手通過由議員楊永杰提出的「擦亮香港旅遊品牌」的無約束力議案。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局會繼續就不同便利內地旅客的措施與內地部委商討，包括增加自由行城市及增加旅客的自用進境物品免稅額。

楊潤雄表示，會繼續透過文體旅融合，以文化體育和節慶盛事為內容，善用本港在文創、古蹟歷史、自然生態、地道風貌、美食購物、休閒體育娛樂等不同特色的旅遊資源，發展深度旅遊項目，全力爭取高端旅客，豐富他們在香港的行程及體驗。

楊潤雄又提到，各行各業需要正視服務態度及細節，盡力令旅客有賓至如歸的感覺，才可為本港旅遊業復甦注入更大動力。

旅遊界立法會議員姚柏良發言時指，要擦亮香港旅遊品牌，就要推出具吸引力的優質產品，他提到除了市場要努力外，政府亦要發揮好促進者的角色，建議政府提供平台，舉辦更多跨界別的聯繫活動，令不同界別間產生化學作用。

林健鋒：辦盛事可出動「銀彈政策」

經民聯立法會議員林健鋒表示，香港旅遊業要檢討及增加競爭力，指香港的景點數量不足及開始老化，政府在這方面要急起直追。林健鋒認為，政府在舉辦盛事活動手法上要較靈活，亦要出動「銀彈政策」。

工聯會立法會議員鄧家彪認為，要建立新興旅遊區，形容東九龍是一個很好的選擇，因啟德體育院即將落成，亦有郵輪碼頭及東九龍文化中心，只要將上述景點串聯起來，可以吸引更多旅客來港。楊潤雄表示，會充分利用啟德體育園、東九龍文化中心、啟德郵輪碼頭帶來的機遇，以至和區內其他設施的配合，為到訪旅客帶來新體驗。