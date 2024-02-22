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婚後事丨王敏奕為羅天宇進行粗魯訓練　 爆題材尺度大有情節被剪走

娛樂 19:38 2024/02/22

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王敏奕、羅天宇（越玲瓏攝）

藝人王敏奕、羅天宇﹑黎諾懿、賴慰玲等今日（22日）現身電視城為下周一（26日）的新劇《婚後事》作宣傳。

緊張拍親熱戲   角色與現實反差大

天宇和敏奕近年合作多多，今次更在劇中擦出不少火花，二人同樣亦有多場親熱戲，對此他們一同接受TOPick訪問，天宇說：「我們是循序漸進式，由最初不熟悉，到變成朋友同事，直至今次再變成情侶，我覺得拍大膽尺度戲也要信任對方，我對敏奕是完全信任，所以只是緊張自己表現。（緊張甚麼？）那些（親熱）場口。（你之前在《香港愛情故事》也拍很多這些場口）因為之前大多是龔嘉欣做主動，今次就互相也有主動。」

敏奕則說：「今次的角色對天宇也是很大挑戰，因為他平時很斯文，但這套劇需要很貼地較粗魯的創作人，但他現實與角色有很大的差別，所以我們在現場要對天宇做『粗魯訓練』，要逼他大叫和說粗口。有時候他是說不到對白，不知應該要怎樣說出口，很搞笑，大家看見會覺得很過癮。」

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呈現不一樣的自己

天宇則說：「感激監製給我這些新嘗試，好像造型上也有不同和說話方式也想令我呈現不一樣的面給大家，所以拍攝前很深刻，很想做好，但做不到會很忟自己。」

王敏奕、羅天宇（越玲瓏攝）

冇尷尬反覺搞笑

問到二人拍攝這些親熱鏡頭會否感尷尬，敏奕說：「又沒有尷尬，只是覺得搞笑，因為最初我們拍得太多隊友朋友的戲，突然變成談情覺得很奇怪，很像有次導演說攬住拍攝道具相，我們變得很怪，因為愈熟愈覺得奇怪，未放低我們友情的感覺。」

天宇則指也是拍攝初期有這些感覺，後來大家很快就投入角色。

題材尺度大

談到今次是否二人拍攝電視劇以來尺度最大膽的一次，敏奕說：「不只是演員，電視劇也是很挑戰底線，其實有很多情節也剪走了，因為我們拍的時候也有問究竟能否出街？不過大家與監製和編審的溝通也很好，我們也很想將那個劇本呈現出來，又想對大家說我們是很有誠意製造一個有進步不一樣的作品。」

至於今次敏奕角色周旋在天宇和子溢，被封為「最強小三」，對此她說：「在這個故事入面她是愛情狂亦是一位很吸引的女生，所以他們形容我是『致命誘惑』，很令人難以抗拒，希望自己出到來有這樣的效果。」

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記者:陳曉柔

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