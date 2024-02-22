【高才通】政府調查指人才每月收入中位數約5萬元　1成達20萬或以上

▲ 勞工及福利局Facebook圖片

勞工及福利局去年11月調查「高端人才通行證計劃」（高才通）來港人才落戶情況，首輪結果顯示已來港就業的人才每月收入中位數約為5萬元，約25%收入達10萬元或以上，亦有約1成達約20萬或以上，當局料高才通計劃可為本港每年帶來約340億元直接經濟貢獻。

首輪調查訪問約5,000名已透過高才通簽證抵港超過6個月的申請人及其家屬，接近4成人回覆，其中43%已定居香港，餘下近9成也計劃在1年內移居香港。調查顯示54%的申請人已就業，主要投身金融服務、創新及資訊科技和商貿等行業，分別佔31%、18%及17%，並從事管理及專業工作，其餘的正計劃求職或創業。

而已就業的高才通人才每月就業收入中位數約為5萬元；約25%人才每月就業收入達10萬元或以上，有約10%更達20萬或以上，高於本地每月就業收入中位數2萬元。此外，高才通人才的配偶中有16%已就業，多數從事高技術工作，月入中位數約30,000元，當中約一成月薪達10萬元或以上，62%正計劃在港工作或創業。

勞福局指，按調查收集有關抵港高才通人才及其配偶的就業及收入的數據為基礎，推算2023年已抵港的三萬多名高才通人才的情況相若，估計高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。除了經濟貢獻外，高才通人才及其配偶普遍較為年輕，過半的年齡為40歲以下，加上他們亦帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。

局方又形容，高才通計劃取得初步成功，吸引很多優質人才來港定居。下一步便要留人才，提升競爭力，會持續進行同類調查，並為來港人才提供更多、更到位、更全面的一站式支援。

另外，來港人才在調查過程中，表示希望在求職、住房和子女教育等方面獲得支援，部分希望得到更多有關創業的資訊和協助，亦希望學習粵語並認識本地生活和文化，盡快融入社區，香港人才服務辦公室可為提供支援

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責任編輯：黃小冰