足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

▲ 巴黎聖日耳門香港學院的課程致力培訓出聰明、夠適應球場上任何情況的球員。

【PSG/巴黎聖日耳門香港學院/足球學校】香港有很多小朋友熱愛足球，除了本地球會之外，西甲、英超球會都先後來港開辦足球學校，最新有法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）開設香港及澳門足球學院，去年年底正式開幕，現為3至17歲的男女孩提供精英和專業的足球訓練。巴黎聖日耳門香港/澳門學院技術總監Michael Gaudriller表示，教練團有一套獨門教學方法，希望PSG香港學院能成為香港最好的足球學院。

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教練團獲歐洲足聯認可

巴黎聖日耳門香港學院設有歐洲足聯（UEFA）認可的教練團隊，接受球會的持續監督和培訓，以確保他們能執行巴黎聖日耳門的官方訓練計劃，讓香港年輕球員接觸並培養巴黎聖日耳門球會的文化和價值觀，為他們的成長和發展給予支持。

▲ 巴黎聖日耳門香港學院的教練團隊獲歐洲足聯（UEFA）認可，包括技術總監Michael Gaudriller（中）。（陳慧安攝）

當中巴黎聖日耳門香港學院技術總監Michael Gaudriller曾在巴黎聖日耳門主學院工作了3個球季，曾執教巴黎主學院13歲、17歲以下球隊，並協助19歲以下球隊發展，其後轉到俄羅斯莫斯科PSG學院出任技術總監，負責開發和實施整個PSG學院的訓練方法，以及在Baltika FC球會負責管理的各個技術層面，包括球員招募，培訓和發展，以及監督教練組。約半年前，Michael轉到香港擔任巴黎聖日耳門香港學院技術總監。

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教學地點及訓練對象

巴黎聖日耳門香港學院與世界各地的巴黎聖日耳門學院保持一致，歡迎3歲至17歲的年輕球員參加，男女均可報讀。此外，學院會配備全套巴黎聖日耳門足球裝備和必要的運動配件，讓學員能專業地進行訓練和比賽。

學院在香港現設有8個足球訓練地點，分別位於著名國際學校，如宣道國際學校、愉景灣國際學校、新加坡國際學校和香港墨爾文書院，更設立於專業訓練中心及商業場所，如賽馬會香港足球總會足球訓練中心和荃灣D-PARK等地。學院亦將於首季擴展，在屯門及將軍澳增設訓練場地。

▲ 巴黎聖日耳門香港學院今年推出一系列的足球訓練計劃，於8個足球訓練地點安排每周的訓練課程。（陳慧安攝）

獨門教學法培育聰明球員

今年巴黎聖日耳門香港學院將推出一系列的足球訓練計劃，其中包括可以免費試堂的常規足球培訓課程，於以上8個足球訓練地點安排每周的訓練課程。

Michael Gaudriller表示，課堂設有不同類型的訓練，如練習、球感、進攻與防守及位置遊戲等，但他們會有一套獨門教學方法，致力培育出聰明、能夠適應球場上任何情況的球員。Michael更稱不怕家長比較各大足球學院，他相信巴黎聖日耳門香港學院可以成為香港最好的足球學院。

甚麼是足球？是在球場上作出選擇，例如應把球傳到右邊或左邊等，球員要對球賽有充分理解，因為在球場上難以聽到教練的指揮，11位球員需聯起像1個人般思考。所以在訓練過程中，我們會不斷提出問題讓學員思考，不會給予答案，讓他們學習分析球場上所發生的事情。

▲ 巴黎聖日耳門香港學院的教練團會不斷提出問題讓學員思考。（陳慧安攝）

精英隊有機會赴法國比賽

當小朋友在常規培訓課程訓練了一段時間，教練團會為各人作快速評估，包括戰術運用、球技、體能及心理狀況等方面達到一定要求，就會把他們轉到精英隊，之後還會開設專業隊。而精英隊可以參加友誼賽、錦標賽，以及參加於法國舉行之巴黎聖日耳門學院世界杯賽事，Michael介紹道：

該項賽事於今年5月舉辦，世界上所有的巴黎聖日耳門足球學院，包括亞洲、非洲、南美洲、北美等，精英學員都有機會飛去巴黎參加比賽。所以我們必須確保精英隊伍符合所有要求，包括技術等，有能力與國際隊伍比賽。

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家長讚課程重集體表現

現年10歲、巴黎聖日耳門香港學院的學員Andreas表示，PSG是他喜愛的球會，夢想是將來到歐洲踢足球。爸爸黃先生稱兒子上課半年後，注重團隊精神，身體較之前強壯，「我希望他有多方面發展，而不是死讀書。」

居港法國媽媽Severine也讚揚學院課程非常注重集體表現，會幫助學員自己作決定，並適應球賽環境，其8歲兒子Balthazar相當喜歡來上課，會以他的偶像前PSG球星美斯，以及現役法國球星麥巴比為榜樣。而8歲的居港韓國小朋友Ahram Cho也表示，PSG現在有韓國球員李剛仁加盟，成為第一個效力巴黎聖日耳門的亞洲人，希望自己將來可以像對方一樣入選韓國國家隊。

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倡孩子多做運動減少打機

技術總監Michael經過在港半年視察後，讚揚香港小朋友的能力不俗，不下於「戰鬥民族」俄羅斯小朋友，而兩地小朋友的共通點是同樣缺乏創造力，或與香港環境，以至中港與亞洲的文化和傳統有關。他又感慨很少香港小朋友上街踢球，「今天我們到過深水埗，那裡有一個很大的球場，但沒有人踢球。」

▲ 巴黎聖日耳門香港學院技術總監Michael Gaudriller（右）及主發展教練Joseph Jessel也建議，香港小朋友應減少打機，多與同伴上街做運動，因運動能幫助孩子發展不同能力。（陳慧安攝）

而巴黎聖日耳門香港學院主發展教練（11-19歲）Joseph Jessel也指出，香港與法國小朋友最大分別是，法國小朋友會玩很多不同運動，培養到他們跑得快、有協調能力等，而這些能力對他們成長和生活上都大有幫助，「我們希望在球場上能改進孩子這一點，正如Michael所說，我們希望他們在球場上懂得做選擇。」Michael建議香港小朋友，應減少以打機為樂，多與同伴上街玩耍。

無論足球、排球、手球或籃球也好，電子遊戲並不能發展足球。我們來這裡是為了幫助和訓練他們，這取決於孩子想要什麼，人才無處不在，只要如果孩子願意，一切都有可能。

▲ Michael Gaudriller曾在巴黎聖日耳門主學院執教了3個球季。（陳慧安攝）

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記者：林綺玲