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【實習機會】政府與25大企業推409個內地及海外實習名額　下月11日截止

社會 20:33 2024/02/22

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政府與25間大型企業合作，推出新一輪「企業內地與海外暑期實習計劃」。（資料圖片）

政府今日（22日）宣布，與25間大型企業合作，推出新一輪「企業內地與海外暑期實習計劃2024」，為香港青年提供409個優質實習機會，涵蓋金融服務、創科等行業。合作企業按年增1間，實習機會則增81個。有興趣的專上學生，可在3月11日或之前，一次過向最多3間企業遞交申請。

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新一輪計劃下，參與的企業數目由24間增加至25間，合共提供409個實習職位，按年增81個，其中華潤集團提供多達42個職位、香港太古集團有限公司有36個。

實習崗位遍布內地多個省市，包括大灣區城市、北京、上海、成都、重慶等；海外則包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南，及澳洲/英國；且涵蓋金融服務、創科、物流、地產、建築、零售、酒店，及公用事業等行業。

計劃申請人須為專上學生，並持有效香港身份證。實習期由今年6至9月，每個實習職位為期不少於6周。參與企業將承擔實習生交通、住宿費用等主要開支，並委派專責同事提供培訓和支援。

有興趣青年可於3月11日或之前，透過計劃專頁內的中央申請平台，一次過向最多3間企業遞交申請。各參與企業在接獲申請後，會直接聯絡合適申請人安排評選和落實獲選者的實習安排。

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責任編輯：梁薾心

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