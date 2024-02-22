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【中大醫學院】木棉國畫寓醫學院再創高峰　趙偉仁：社會和詣才能有助創科發展

社會 20:39 2024/02/22

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師承國晝大師的趙偉仁即席揮亳。(王韻青攝)

新上任中大醫學院院長的趙偉仁，出生於醫學世家，父親及太太均是醫生，而兩名子女目前亦是醫學生。除了是一名腸胃外科醫生外，他亦是第二代嶺南畫派四大名家門生。

趙偉仁今日(22日)表示，笑言自己不像外科醫生，又指自己有個性較親切有善，情商高，着重溝通和合作，能耐心聽取他人意見，亦由於需要做手術關係，擅於風險管理。

他出席傳媒茶聚時即席揮亳，繪晝木棉國畫。過往少有應對傳媒，但亳不怯場，他笑言做手術亦如類近的場面。他亦表示，木棉向上生長，寓意中大醫學院未來發展再創高峰。

趙偉仁表示，上任後因為要發展「國畫外交」，反而有更多機會畫畫送予合作夥伴，亦因繪畫需要耐性，令其有無限EQ，於工作以外能紓壓。他認為作畫及手術有共通之處，令其做事有計劃。他亦指，國畫有「留白」的概念，指不會將所有事情推至極限，認為目前社會聚焦創科發展，需要和諧才能令發展成功。

對於近年醫生工作量高，接近「Burn out」。他表示，從醫工作量大是常事，但不應該達到極限，認為應付「Burn out」，需令工作有滿足感，指希望各界支持醫生，「你愈支持佢愈努力工作」。

他亦表示， 擔任院長職位已預料到沒有休息的時間，幸而3名子女已經長大，令他可以全力打拼事業，唯一犧牲較多是太太。他指，由於太太均是中大醫學的畢業生，絕對支持他擔任院長，從而貢獻母校。

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記者：陳展棋

 

 

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