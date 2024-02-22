【財政預算案】稅務學會倡豁免首置印花稅　擴闊稅基研引入商品及服務稅可能性

▲ 香港稅務學會建議豁免首次置業印花稅。(稅務學會供圖)

新一份《財政預算案》下周出爐，香港稅務學會建議豁免首次置業印花稅；擴闊稅基及全面檢討香港稅制，包括重新評估在香港引入新稅種，如間接稅的可能性、研究可行方案，例如商品及服務稅、增值稅或對電子商務交易徵收數字服務稅。

香港稅務學會今日就新一份《財政預算案》提出涵蓋以下六大範疇建議：改善民生；在不斷變化的國際稅務環境中保持香港的競爭力；通過更緊密的經濟合作把握新興市場的機遇；促進重要戰略行業的發展；加強稅制的公平性及明確性，以提升稅務競爭力；擴闊稅基及全面檢討香港稅制。

稅務學會建議，豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅，建議設定條件：（1）該住宅物業的市值不高於港幣六百五十萬；（2）買家必須為年滿 18 歲的香港永久性居 民；（3）買家或其配偶須從未持有任何位於香港的住宅物業，除非該買家或其配偶根據「居者有其屋計劃」持有受資助住宅物業並在私人市場購買另一住宅物業以取代 該資助住宅物業作爲其主要居所；（4）買家必須連續三年居住於該住宅物業，若買家在購買物業後三年內出售該物業，買家須繳付已獲豁免的從價印花稅及同時繳交 額外印花稅(如適用)。

政府預料本年度的赤字將超過1,000億元，香港稅務學會建議擴闊稅基及全面檢討香港稅制，當中包括就擴闊香港稅基的必要性向公衆展開全面的教育活動；重新評估在香港引入新稅種，如間接稅的可能性、研究可行方案，例如商品及服務稅、增值稅或對電子商務交易徵收數字服務；就擴闊稅基的方案向公衆進行詳細諮詢。

另外，稅務學會建議降低薪俸稅最高邊際稅率至 15%；提供優惠予來港工作的內地專才為填補香港特定行業，例如運輸、建築及餐飲業的空缺，為香港雇主支付予在香港工作的合資格內地僱員的住宿費用或來往香港及廣東之間的跨境交通費用提供 150%至 200%的利得稅稅務扣減。

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責任編輯：區綽彥