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【京官訪港】夏寶龍晤金融界、商會代表　李家超：調研組重視香港國際城市地位

政治 16:29 2024/02/26

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夏寶龍和李家超。（林宇翔攝）

港澳辦主任夏寶龍繼續在港調研考察，早上於政治總部，與金融界代表會面約3小時。下午則和約40位本地及外國商會代表會面。

李家超：會上討論如何吸引外資等

特首李家超會後見記者時表示，會上討論多項議題，包括經濟發展、如何融入大灣區及內地市場，如何方便外企及外商進入大灣區和內地市場，亦有討論區域合作，特別是東南亞和中東市場；有意見提及如何吸引外資等，亦有談及旅遊業發展等，強調調研組非常重視香港作為國際城市的地位。

李家超續指，香港會堅持國際城市的地位，會發揮國際城市的優勢，中央對香港的光榮前景充滿信心。

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香港總商會主席阮蘇少湄表示，在會上跟夏寶龍進行了真誠交流。提及香港要進行經濟轉型，否則原有的競爭力會被鄰近的城市削弱。她續指，會議上各商會代表均認為大灣區為香港提供很大的機遇，亦有意見提出如何有更好的政策以優惠香港的企業、市民、及在港居住的外國人更容易進出大灣區、做生意及進行投資。

奧地利商會主席：朋友未來港前感憂慮 抵港後改觀

馬來西亞商會（港澳）會長顏溪俊（Gan Khai Choon）表示，馬來西亞商會期待在中國和香港有更多商業發展、合作，他指雖然香港的航空業恢復僅六成，但樂見港府積極與各界商會接觸。顏溪俊指馬來西亞商會已在香港很多年，很多會員都是長遠投資者。他表示，夏寶龍及特首均表示，歡迎外國投資者繼續來港發展。

奧地利商會（港澳）主席Wilhelm Brauner感謝有機會與夏寶龍會面，他指在會上提到有關外資、外國人來到大灣區營商、交往的限制，期待未來香港可協助外國企業及人士進入大灣區發展。他又希望航班班次能盡快復甦。他又分享稱，有三、四年未訪港的外國朋友重臨香港前，仍對香港情況感到憂慮，但後來到港，見到實際情況後，即對香港改觀。

個別商會提及23條  整體支持立法

李家超表示，調研組此行聚焦經濟發展和地區治理，因此主體活動都圍繞這兩個目標安排。他透露，會上主要提及經濟發展，如何在經貿合作方面令香港發展得更好等，有個別商會都提及23條，但整體都支持23條立法，因為在他們的國家，都有立法，「佢哋都好理解點解要咁做。」

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財庫局局長許正宇、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀中午亦見記者分享會議內容。許正宇表示，會上向夏寶龍匯報本港在股票及證券市場所做的工作，特別是與內地聯繫方面，另亦有講述綠色金融，金融科技等方面最新情況，強調未來會專注做好互聯互通、做大離岸人民幣市場。他引述夏寶龍會上指，重視香港國際金融中心地位，希望多聽業界意見，又鼓勵業界在自身業務層面說好香港故事。

許正宇又指，會上有很多時間予業界表達意見，而業界代表亦有滙報香港金融市場發展情況。被問到會上有無提及金融界對於基本法23條立法的看法，許正宇表示，業界在日常的溝通中已好清楚，23條立法可為香港提供穩定、可預見的穩定環境，有利金融發展，下一步會繼續做好金融發展的工作。

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記者：林曉君、戴朗希

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