【北部都會區】247公頃濕地及緩衝區勢剔走 規劃署今闖城規環團批壞先列

▲ 新田科技城發展項目，擬修訂現有濕地保育區及緩衝區界綫，保育區界綫向北移後，將剔除合共247公頃濕地保育區及濕地緩衝區，並納入新田科技城發展。（資料圖片）

城規會今（23日）開會討論新田科技城分區計劃大綱圖的新圖則，規劃署提出修訂城規會指引12C號，修改后海灣現有濕地保育區及緩衝區界綫，保育區界綫向北移後，將剔除合共247公頃濕地保育區及濕地緩衝區，並納入新田科技城發展。7個環團聯署，指今次是首度在法定圖則審批程序中，且未有任何全面后海灣生態研究和充分討論下，直接刪除濕地保育區及濕地緩衝區的「最壞先例」，促城規會勿草率通過修訂。

據城規會文件，規劃署建議將河套區以南、新田科技城擬議發展範圍及擬填塘位置的150公頃濕地保育區及97公頃濕地緩衝區，從后海灣濕地保育區及緩衝區剔除，並納入發展。按照新圖則，新田一帶的濕地保育區及緩衝區界綫，在相關位置將「斷纜」、並一分為二，河套區將會直接接壤日後科技城範圍。

規劃署：環評證技術上可行

據規劃署稱，該247公頃土地，逾6成已非濕地，其餘4成將被填塘發展，會透過積極保育管理的三寶樹濕地保育公園補償，達致生態功能及容量沒有淨損失。有關土地擬修訂作其他指定用途，如創科、混合用途等，又稱環評報告已證明修訂技術上可行，對環境的影響可接受，故提出12C號的規定不再適用於有關土地，並更新指引為12D。

長春社、綠色和平等7個環團指，過去制訂或更新后海灣魚塘濕地的規劃指引，皆有全面科學的生態研究支持，如政府1999年根據《后海灣地區魚塘生態價值研究》報告，更新指引至號12B號，提出濕地保育區及濕地緩衝區；而將兩個區域延伸至蠔殼圍及馬草壟一帶的12C號，也是在完成《蠔殼圍生態實地調查》後更新。是次修訂卻嚴重缺乏科學基礎，未有任何有關后海灣地區整體魚塘的生態研究，環評報告實際亦未通過， 濕地保育公園的研究也未有公佈最終結果，委員若草率通過，恐予人刻意硬推發展而凌駕科學之觀感。

環團稱，12C指引一直秉持「防患未然」和「不會有濕地凈減少」的原則，避免嚴重損害后海灣生態系統完整性，今次修訂完全違反有關原意，並將打開在法定圖則審批程序中，刪除濕地保育區及濕地緩衝區的最壞先例，推翻過去30年所建立的規劃宗旨及制度，削弱城規會日後為國際級濕地把關的機會。

環團亦憂慮，城規會文件由政府公開至交由城規會審議僅不足兩日，委員及社會或未有充足時間了解修訂的嚴重性，促城規會嚴謹把關，按原有「指引」審批日後新田科技城內所有規劃申請；規劃署如需修訂指引，亦應事前提供詳細研究，並進行廣泛公眾諮詢，給予充裕時間社會討論，最後獨立諮詢及處理。

規劃署回應查詢時表示，上述修訂不會令新田科技城毋須補償因發展而引致的生態影響，因為工程上馬須先通過環評，而環評報告當中的生態緩解及補償措施包括建立三寶樹濕地公園，將成為環評報告審批條件，須由項目倡議人付諸實行。

聯署的環團包括長春社、綠色和平、香港觀鳥會、綠色力量、創建香港、綠領行動及環保觸覺。

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記者：黃小冰