補習風波｜兒補習偷玩手機被沒收一星期　家長上門怒喊報警遭老師一句趕走

▲ 家長大呻兒子補習偷玩手機被沒收，哭鬧整晚，她親自要回被拒因此揚言報警，沒料老師竟拒還。（iStock圖片）

不少家長望子成龍，不惜大花金錢送孩子上補習班，近日剛爆出小學生兄妹地獄日程，引起社會高度關注，而前日（21日）就有家長網上發文，大呻兒子在補習班偷玩手機被老師沒收，按規定一星期後才歸還。眼見兒子哭鬧整晚，該母親親自到補習班要求領回被拒，令她氣炸當場，並揚言報警，沒料到老師聽完竟說「不收你兒子」。貼文曝光後，引發兩派網民大戰。

最新影片推介

一名母親在社交平台《爆料公社》發文，稱兒子日前在補習班上偷玩手機斷正，兼被老師沒收手機，隔天下課兒子要求取回，惟老師表示規定要沒收一星期才可以歸還，兒子回家後哭了整晚。

該名母親認為老師做法無理，令兒子身心受到嚴重傷害，於是決定親自前往補習班取回，孰料老師態度十分強硬，堅持不還，更擺出一副高姿態。她深感不滿，當場向老師稱：「這已經觸犯法律，沒有任何資格扣押我兒子的私人物品」，加上兒子的手機型號是iPhone 14，他還小沒有上手機鎖，擔心老師擅自取用，「誰知道他會拿去要幹什麼」，因此怒言要報警。

然而老師毫無懼色，該母親稱「他要我去報他不怕」，甚至揚言「他們補習班不收我兒子要我兒子走」。該母親怒轟「有這種不講理的老師嗎？為人師表可以這樣嗎？我只是個普通家庭，他看不起我就算了，怎麼可以這樣對待我的兒子，這不就是欺負老實人嗎？」

▲ 她向老師稱「這已經觸犯法律，沒有任何資格扣押我兒子的私人物品」，加上兒子手機沒設密碼，擔心老師擅自取用，因此怒言要報警。(圖片：爆料公社截圖)

網民反應兩極

帖文一出，一眾網民卻逆風力挺，「妳自己才是最大問題，要給小孩玩手機在家玩就好，去什麼補習班影響其他的人！上來自討沒趣嗎？」、「無規矩不成方圓，不能遵守規矩退班就好，上網討拍幹嘛？難道你想請立委議員出面幫你是嗎？」、「所以老師到底該怎麼教小孩？不能打不能罵，做事有原則也不行」、「有你這種怪獸家長，難怪養出這種屁孩，自作孽不可活，你以後就等著被敗家到死吧」、「如果是我兒子因為上課玩手機被沒收，我會拜託老師沒收到學期末」。

不過亦有一派網民認為老師做法過了火，「家長去索取應該要歸還才對，不過我覺得老師看出家長一到手，就會繼續給小孩玩吧⋯⋯」、「一般補習班的話，家長都親自到場了，基本上都會直接歸還，以及告誡家長要盡量控管小朋友上課玩手機的事情吧」、「補習班不是校園，家長出面還不還，報警告侵佔吧」、「我會直接報警，警察來還不還，那侵佔就成立了，直接提告。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳