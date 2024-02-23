  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

補習風波｜兒補習偷玩手機被沒收一星期　家長上門怒喊報警遭老師一句趕走

育兒資訊 13:02 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

家長大呻兒子補習偷玩手機被沒收，哭鬧整晚，她親自要回被拒因此揚言報警，沒料老師竟拒還。（iStock圖片）

不少家長望子成龍，不惜大花金錢送孩子上補習班，近日剛爆出小學生兄妹地獄日程，引起社會高度關注，而前日（21日）就有家長網上發文，大呻兒子在補習班偷玩手機被老師沒收，按規定一星期後才歸還。眼見兒子哭鬧整晚，該母親親自到補習班要求領回被拒，令她氣炸當場，並揚言報警，沒料到老師聽完竟說「不收你兒子」。貼文曝光後，引發兩派網民大戰。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

一名母親在社交平台《爆料公社》發文，稱兒子日前在補習班上偷玩手機斷正，兼被老師沒收手機，隔天下課兒子要求取回，惟老師表示規定要沒收一星期才可以歸還，兒子回家後哭了整晚。

該名母親認為老師做法無理，令兒子身心受到嚴重傷害，於是決定親自前往補習班取回，孰料老師態度十分強硬，堅持不還，更擺出一副高姿態。她深感不滿，當場向老師稱：「這已經觸犯法律，沒有任何資格扣押我兒子的私人物品」，加上兒子的手機型號是iPhone 14，他還小沒有上手機鎖，擔心老師擅自取用，「誰知道他會拿去要幹什麼」，因此怒言要報警。

然而老師毫無懼色，該母親稱「他要我去報他不怕」，甚至揚言「他們補習班不收我兒子要我兒子走」。該母親怒轟「有這種不講理的老師嗎？為人師表可以這樣嗎？我只是個普通家庭，他看不起我就算了，怎麼可以這樣對待我的兒子，這不就是欺負老實人嗎？」

她向老師稱「這已經觸犯法律，沒有任何資格扣押我兒子的私人物品」，加上兒子手機沒設密碼，擔心老師擅自取用，因此怒言要報警。(圖片：爆料公社截圖)

網民反應兩極

帖文一出，一眾網民卻逆風力挺，「妳自己才是最大問題，要給小孩玩手機在家玩就好，去什麼補習班影響其他的人！上來自討沒趣嗎？」、「無規矩不成方圓，不能遵守規矩退班就好，上網討拍幹嘛？難道你想請立委議員出面幫你是嗎？」、「所以老師到底該怎麼教小孩？不能打不能罵，做事有原則也不行」、「有你這種怪獸家長，難怪養出這種屁孩，自作孽不可活，你以後就等著被敗家到死吧」、「如果是我兒子因為上課玩手機被沒收，我會拜託老師沒收到學期末」。

不過亦有一派網民認為老師做法過了火，「家長去索取應該要歸還才對，不過我覺得老師看出家長一到手，就會繼續給小孩玩吧⋯⋯」、「一般補習班的話，家長都親自到場了，基本上都會直接歸還，以及告誡家長要盡量控管小朋友上課玩手機的事情吧」、「補習班不是校園，家長出面還不還，報警告侵佔吧」、「我會直接報警，警察來還不還，那侵佔就成立了，直接提告。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

天才棋手｜擁超強記憶力日練7小時　8歲神童自學象棋擊敗特級大師創記錄
17:11 2024/02/22
天才棋手｜擁超強記憶力日練7小時　8歲神童自學象棋擊敗特級大師創記錄
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
18:20 2024/02/22
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
扮大肚｜50歲婦「塞抌頭」扮大肚17次　騙93萬津貼事敗後男友即割席
18:47 2024/02/22
扮大肚｜50歲婦「塞抌頭」扮大肚17次　騙93萬津貼事敗後男友即割席

你可能感興趣

天才棋手｜擁超強記憶力日練7小時　8歲神童自學象棋擊敗特級大師創記錄
17:11 2024/02/22
天才棋手｜擁超強記憶力日練7小時　8歲神童自學象棋擊敗特級大師創記錄
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
18:20 2024/02/22
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
扮大肚｜50歲婦「塞抌頭」扮大肚17次　騙93萬津貼事敗後男友即割席
18:47 2024/02/22
扮大肚｜50歲婦「塞抌頭」扮大肚17次　騙93萬津貼事敗後男友即割席
家庭教育 網絡熱話 iPhone 怪獸家長 社交平台

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）