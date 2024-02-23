視后離巢丨唐詩詠為HOY TV拍旅遊節目　獲安排與外國型男「相親」自肥

▲ 唐詩詠早前赴英為HOY TV拍攝旅遊節目。

唐詩詠前年9月離巢無綫，回復自由身的唐詩詠過著chill爆生活，去日本和韓國旅行之外，上月更參加渣打馬拉松。

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獲安排結識外國小鮮肉

不過唐詩詠並非只懂享樂，原來她已靜悄悄透入工作，有報導指唐詩詠上月遠赴英國為HOY TV拍攝旅遊節目，節目暫名為《英國邊忽好》，此行詩詠逗留了18日。

據知唐詩詠走訪了英國多個地方，包括曼徹斯特、牛津以及約克等，另外HOY TV更安排詩詠認識老外型男，單身的她在外國來一趟speed dating。

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雞同鴨講難以溝通？

詩詠接受媒體訪問，她稱那些外國型男年輕又高大，足足有6呎高，不過由於他們口音好重，詩詠跟他們難以溝通。

近年啟動學習mode的詩詠，更獲節目組安排在當地上課，另外她要學習騎馬，總之有很多新嘗試。

翻看詩詠的社交平台，原來她於去年12月尾已抵英拍攝，她更穿上羽絨和厚衣來禦寒，當中她寫道：「英國真係好凍好凍好凍，但實在有太多靚嘅地方跑步，望住咁靚嘅景都忍唔住，小跑一下。」

▲ 離巢後的唐詩詠生活比前開心。（取自instagram）

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唐詩詠：現在所有事由自己控制

去年3月，詩詠出席《隱形戰隊》宣傳時，唐詩詠接受TOPick訪問時笑言以前「冇覺好瞓」，現在全沒壓力，人也沒那麼疲累。

另外，離巢後詩詠多了時間陪伴家人，她說：「生活上的感覺很不同，以前每做一件事或去旅行均擔心能否成事，或許最後因工作而放棄，現在所有事由自己控制。」

至於會否簽新公司，她直言現階段不考慮，想好好享受下生活。

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