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學霸壓力︱美頂尖學府華裔兄弟相繼校內墮軌亡　女作家媽媽7年內喪兩子

育兒資訊 10:22 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

美頂尖學府華裔生兄弟，相繼在校內離世。

名校生面對沉重的學業、父母的期望，難免承受巨大的壓力。美國長春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）近日就發生一宗校園悲劇，一名19歲華裔大一新生，疑以撞火車方式輕生。據外媒報道，死者的哥哥在7年前亦以相似方式輕生，而兩兄弟的母親是美國知名華裔女作家李翊雲（Yiyun Li）。

綜合外媒報道，事發於2月16日下午2時許，19歲的普林斯頓大學大一生James Li，遭到行駛於校內的Dinky列車撞擊，James當場身亡。校方指出，列車當時正開往普林斯頓樞紐火車站，當時火車上有30名乘客，事故中沒有乘客及職員受傷，而車禍發生的原因仍在調查中。

部分熟悉大學環境的學生在網上留言指，列車經過路口時通常有響亮警示聲，過往未試過發生意外，因此推測James輕生的可能性很高。James是普林斯頓大學本學年第二位離世的學生，去年11月，27歲的Sophia Jones亦因自殺身亡。

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死者兄長7年前輕生

根據校方的哀悼聲明，James就讀普林斯頓高中，對語言學及哲學特別感興趣，喜歡玩電腦遊戲，亦熱衷於學習新語言，過去曾學過西班牙文、義大利文、日文、羅馬尼亞文及德文等。校方表示，已向死者雙親表達慰問，亦強調校內學生若有任何心理方面問題，可善用學校提供的多種心理諮商服務。

據了解，James的哥哥Vincent Li，在2017年年僅16歲時輕生。而兩兄弟的母親美國知名華裔女作家李翊雲（Yiyun Li），李翊雲1996年畢業於中國北京大學，赴美攻讀博士學位期間，誕下了長子。

母患抑鬱兩度自我了結

她之後告訴丈夫，不想再當科學家，想轉行寫作，她一邊在醫院工作一邊以英文進行寫作，獲得歐美多項文學大獎項，並被聘任到普林斯頓大學劉易斯藝術中心擔任創意寫作教授，惟她在2012年曾因精神崩潰，兩度嘗試自我了結。

而在2017年，她在出版回憶錄《親愛的朋友，從我的生命寫進你的生命》書中講述了自己的抑鬱經歷，該書出版數月後，其16歲長子就自殺身亡，2019年她出版小說《理性終結之處》，內容是一名母親與自殺兒子的虛構對話，記錄喪子之痛。James離世後，李翊雲在個人社交平台發布兩兄弟的照顧，並寫著「V 2001-2017，J 2005-2024」。

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責任編輯：王明芳

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