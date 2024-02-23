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【不倫關係】網傳中學教練與女生不雅照　警列未經同意下發布私密影像調查

社會 10:23 2024/02/23

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網傳中學教練與女生不雅照，警列未經同意下發布私密影像調查。（資料圖片）

網上多個群組昨日（22日）流傳港島南區一間中學，一名女學生與一名男籃球教練有密切關係，更流出多張親密照片，引起外界關注。教育局指非常關注事件，校方亦已即時解僱有關教練。詳情即看【下一頁】

警方今日（23日）指，於昨日下午留意到有關貼文，已主動聯絡校方，並即時安排刪除相關帖文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」，由西區警區刑事調查隊第五隊跟進調查。警方與校方正積極跟進案件，暫未有人被捕。

警方重申，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁三年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

至於根據《防止兒童色情物品條例》（第579章）第3條，任何人發布兒童色情物品均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款200萬元及監禁8年。

《2021年刑事罪行（修訂）條例》生效後，窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述兩項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，均屬違法。新訂罪行的最高刑罰為監禁5年，法庭可命令被告或其他人移除、刪除或銷毀涉案的私密影像。

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責任編輯：陳麗娜

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