  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網上徵婚丨37歲高薪工程師徵婚「不看外表」　只開2條件卻惹網民鬧爆：難怪單身

家事百科 13:48 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

一名碩士畢業、高薪的工程師徵婚，聲言不要求外表，只有兩個擇偶條件，惟網友看完全罵翻，怒回「難怪會單身」。(iStock圖片)

不少人到了適婚年齡尚未搵到心儀對象，往往透過徵婚、相親等方式找到合適伴侶。台灣一名37歲頂尖大學畢業的工程師徵婚，聲言不要求外表，只有兩個擇偶條件，引起網民一面倒罵翻，怒回「難怪會單身」。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

該名女網民在Dcard討論區發文，表示自己有位37歲的男親戚，頂尖大學碩士畢業，目前在一線擔任公司任職工程師，身高175公分，體重70公斤，平時有打理外表，戴眼鏡、乾淨整齊，感情狀況為單身，且沒有婚姻經驗。

女網民稱，男生有兩個擇偶條件，第一是年齡須介乎25至27歲，第二是「師字輩的職業」，不要求外表。該女網友好奇，「符合條件的女生會想認識嗎？這樣的男生大概幾分？有錢的熟男有加分嗎？」

該男生聲稱自己對女生外表沒要求，但這兩個擇偶條件，卻讓不少網友怒火中燒，「刻意要求差10至12歲女生有扣分」、「才25至27真的不會想找37的」、「他找這年紀的是要生育嗎？這樣感覺是很傳統的那種男生，交往起來女生會比較辛苦」。

亦有人認為，「個性才是重點吧！身邊這種條件的人不少，就差在個性，單身這麼多年必有原因啊」、「37歲還單身的原因比較好奇」、「感覺應該是個性有問題，我哥跟他條件差不多，有女友而且蠻穩定的，年紀還比他年輕10歲」、「這條件不要求外表的話很簡單啦，找不到只有兩種可能，個性奇怪或沒妳說的那麼乾淨整齊」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
12:30 2024/02/21
網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
離婚潮｜100對夫妻農曆新年後排5日等離婚　網民分析1原因所致
14:00 2024/02/21
離婚潮｜100對夫妻農曆新年後排5日等離婚　網民分析1原因所致
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
18:20 2024/02/22
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過

你可能感興趣

網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
12:30 2024/02/21
網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
離婚潮｜100對夫妻農曆新年後排5日等離婚　網民分析1原因所致
14:00 2024/02/21
離婚潮｜100對夫妻農曆新年後排5日等離婚　網民分析1原因所致
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
18:20 2024/02/22
婚姻樽頸位｜結婚20年相對無言慘變「同屋主」　人妻難忍欲離婚：唔想餘生都咁過
網絡熱話 結婚 碩士 工程 社交平台

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）