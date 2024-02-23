網上徵婚丨37歲高薪工程師徵婚「不看外表」　只開2條件卻惹網民鬧爆：難怪單身

▲ 一名碩士畢業、高薪的工程師徵婚，聲言不要求外表，只有兩個擇偶條件，惟網友看完全罵翻，怒回「難怪會單身」。(iStock圖片)

不少人到了適婚年齡尚未搵到心儀對象，往往透過徵婚、相親等方式找到合適伴侶。台灣一名37歲頂尖大學畢業的工程師徵婚，聲言不要求外表，只有兩個擇偶條件，引起網民一面倒罵翻，怒回「難怪會單身」。

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該名女網民在Dcard討論區發文，表示自己有位37歲的男親戚，頂尖大學碩士畢業，目前在一線擔任公司任職工程師，身高175公分，體重70公斤，平時有打理外表，戴眼鏡、乾淨整齊，感情狀況為單身，且沒有婚姻經驗。

女網民稱，男生有兩個擇偶條件，第一是年齡須介乎25至27歲，第二是「師字輩的職業」，不要求外表。該女網友好奇，「符合條件的女生會想認識嗎？這樣的男生大概幾分？有錢的熟男有加分嗎？」

該男生聲稱自己對女生外表沒要求，但這兩個擇偶條件，卻讓不少網友怒火中燒，「刻意要求差10至12歲女生有扣分」、「才25至27真的不會想找37的」、「他找這年紀的是要生育嗎？這樣感覺是很傳統的那種男生，交往起來女生會比較辛苦」。

亦有人認為，「個性才是重點吧！身邊這種條件的人不少，就差在個性，單身這麼多年必有原因啊」、「37歲還單身的原因比較好奇」、「感覺應該是個性有問題，我哥跟他條件差不多，有女友而且蠻穩定的，年紀還比他年輕10歲」、「這條件不要求外表的話很簡單啦，找不到只有兩種可能，個性奇怪或沒妳說的那麼乾淨整齊」。

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責任編輯︰王明芳